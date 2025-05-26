مدريد : فاز النجم الفرنسي لنادي ريال مدريد كيليان مبابي، صاحب ثنائية في مرمى ريال سوسييداد السبت في المرحلة الاخيرة من الدوري الاسباني لكرة القدم، بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي المخصصة سنويا لأفضل هداف في القارة، وذلك لأول مرة في مسيرته الاحترافية.

واحتفل النادي الملكي في بيان مساء الأحد بـ"الحذاء الذهبي" للمهاجم الفرنسي، هداف الدوري الإسباني برصيد 31 هدفا في 34 مباراة في موسمه الأول، بفارق أربعة أهداف عن مهاجم برشلونة المخضرم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (27).

وتصدر مبابي الترتيب القاري برصيد 62 نقطة، متقدما على المهاجم الدولي السويدي لسبورتينغ البرتغالي فيكتور غيوكيريش (58.5) وهداف ليفربول الانكليزي الدولي المصري محمد صلاح (58).

وكما أوضح العملاق الإسباني، فإن مبابي هو ثالث لاعب من "ميرينغي" يفوز بهذه الجائزة، بعد المكسيكي أوغو سانشيس (1989 1990) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (2010 2011، 2013 2014، 2014 2015).

ومبابي أيضا أول لاعب فرنسي يتوج هدافا أوروبيا منذ مواطنه تييري هنري في عامي 2004 و2005 مع أرسنال الانكليزي.