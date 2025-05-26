واشنطن : أعاد النجم الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز الأمل إلى فريقه نيويورك نيكس بقيادته الى قلب تخلفه بفارق 20 نقطة أمام مضيفه إنديانا بايسرز، إلى فوز صعب 106 100 الأحد في إنديانابوليس في المباراة الثالثة من الدور النهائي للمنطقة الشرقية ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ورد نيكس الذي خسر المباراتين الاوليين على أرضه ملعب ماديسون سكوير غاردن، التحية لإنديانا مقلصا الفارق الى 1 2 في السلسلة التي يحسمها الفريق الذي يسبق منافسه الى الفوز أربع مرات في سبع مواجهات.

وتقام المباراة الرابعة الثلاثاء في إنديانابوليس، قبل أن يلتقيا في نيويورك في الخامسة الخميس المقبل.

وتألق تاونز بشكل لافت بتسجيله 24 نقطة بينها 20 في أداء مذهل في الربع الأخير، إلى جانب 15 متابعة، وقاد نيويورك الى تحقيق أكبر عودة له في مباراة فاصلة.

وأضاف الموزع جايلن برونسون 23 نقطة، لكنه ارتكب خمسة أخطاء واضطر للجلوس على دكة البدلاء لفترات من المباراة، ورغم ذلك لم ييأس نيكس وآمن بحظوظه في تحقيق الفوز حتى النهاية.

وبدأ بايسرز الذي أهدر فرصة الفوز الثالث تواليا والاقتراب أكثر من إحراز لقب المنطقة الشرقية وبلوغ الدور النهائي للدوري، المباراة بقوة وتقدم بفارق 20 نقطة في أواخر الربع الثاني بعد سلسلة نقاط متتالية (13 0)، تضمنت ثلاثية من تايريز هاليبورتون الذي أعقبها بسلة ساحقة رائعة.

لكن نيكس رد بسلسلة نقاط 10 3 مع نهاية الربع الثاني مقلصا الفارق في نهايته الى 13 نقطة (58 45)، وكان ذلك تتويجا لجهوده المبذولة وبمثابة مؤشر على ما ينتظره في الشوط الثاني.

وواصل نيويورك تضييق الخناق على مضيفه وقلص الفارق الى 10 نقاط في نهاية الربع الثالث (70 80) بعدما كسبه 25 22، ثم انتزع التقدم 86 85 عندما سدد تاونز رمية ثلاثية من مسافة 8 أمتار، ثم أتبعها بسلة ساحقة قبل 8:02 من نهاية المباراة.

وأبقى إنديانا الفارق قريبا بينه وبين ضيفه، لكن تاونز سجل رمية ثلاثية من مسافة تسعة أمتار واضعا نيويورك في المقدمة بفارق اربع نقاط 94 90، وحافظ على تفوقه حتى حسم المباراة بفارق ست نقاط.

وبرز في صفوف الفائز أيضا البريطاني أو جي أنونوبي بتسجيله 16 نقطة وميكال بريدجز صاحب 15 نقطة.