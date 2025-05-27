إيلاف من الرباط: أعلن مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي،الثلاثاء، لائحة "أسود الأطلس" لمواجهتي تونس وبنين الوديتين،على أرضية ملعب فاس الكبير، تواليا يومي الجمعة 6 يونيو، والاثنين 9 يونيو المقبل.



لائحة منتخب المغرب



وشهدت اللائحة عودة ماسينا مع توجيه الدعوة للاعب أتلتيكو مدريد مروان سنادي، فيما اقتصر حضور الممارسين في البطولة الاحترافية المحلية على أربعة لاعبين، هم منير المحمدي وعبد الحق العسال من نهضة بركان، ومهدي بنعبيد من الوداد البيضاوي ويوسف بلعمري لاعب الرجاء البيضاوي.

وخلت اللائحة من عدد من اللاعبين الأساسيين للإصابة، هم نايف أكرد ونصير مزراوي وغانم سايس وشادي رياض وشمس الدين الطالبي وإلياس أخوماش.



منتخب المغرب

وضمت اللائحة في حراسة المرمى ياسين بونو ومنير المحمدي والمهدي بنعبيد، وفي خط الدفاع أشرف حكيمي وجواد الياميق ، وعبد الحق العسال وعبد الكبير عبقار وعمر الهيلالي وآدم ماسينا ويوسف بلعمري وأسامة العزوزي وزكرياء الواحدي، وفي خط وسط الميدان سفيان أمرابط وأسامة ترغالين وأمير ريتشاردسون وعز الدين أوناحي وإسماعيل الصيباري وبلال الخنوس، وفي خط الهجوم ابراهيم دياز وإلياس بنصغير وسفيان رحيمي ويوسف النصيري وعبد الصمد الزلزولي وأيوب الكعبي وحمزة إيغامان وأسامة الصحراوي ومروان سنادي.



