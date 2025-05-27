الرياض (السعودية) : ألقى التلميح الناري للنجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو حيال إمكانية رحيله عن نادي النصر، بظلاله حول مستقبله في الدوري السعودي لكرة القدم واستمرارية الدولة الخليجية الغنية بالنفط في استثماراتها الخيالية في كرة القدم.

كان رونالدو أول لاعب من الطراز الرفيع ينضم إلى الدوري السعودي في نهاية عام 2022، بصفقة مقدرة بأكثر من 200 مليون يورو (نحو 227 مليون دولار) لمدة سنتين ونصف.

تبعه كوكبة من النجوم على غرار البرازيلي نيمار الذي جاء مشواره مخيبا مع الهلال بعد سلسلة من الإصابات بعد أن حصل على راتب سنوي بقيمة 104 ملايين دولار سنويا حسب تقارير، والفرنسي كريم بنزيمة الذي انتظر موسمه الثاني كي يتوج بطلا مع الاتحاد، فيما أخفق القيمون على الدوري في جلب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

ولم تقتصر استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يملك الأندية الأربعة الكبرى (الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي)، على اللاعبين المخضرمين، بل شمل نجوما في أوج تألقهم في أوروبا، على غرار لاعبي الهلال البرتغالي روبن نيفيش والصربيين سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش وأخيرا الكولومبي جون دوران مهاجم النصر.

كتب رونالدو في وقت متأخر الإثنين منشورا غامضا مع صورة له بقميص النصر جاء فيه "انتهى هذا الفصل. القصة؟ ما زالت تُكتب. أنا ممتن للجميع".

منشور اعتُبر بأنه إعلان رحيل لأفضل لاعب في العالم خمس مرات الذي ينتهي عقده في حزيران/يونيو ولم ينجح بقيادة النصر إلى أي لقب محلي، مكتفيا ببطولة الأندية العربية 2023.

بعد خسارته المباراة الأخيرة من الدوري هذا الموسم أمام الفتح 2 3 الإثنين، أخفق النصر في إحراز أي لقب محلي وأيضا في التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، بحلوله ثالثا وراء الاتحاد المتوج باللقب وغريمه في العاصمة الهلال.

لكن رونالدو الذي قال العام الماضي إنه قد يختم مسيرته مع النصر، أنهى الموسم متصدرا لقائمة هدافي الدوري برصيد 25 هدفا، للموسم الثاني تواليا، رغم تعرضه لانتقادات شديدة من جماهير النادي في الأسابيع الماضية.

مونديال الأندية

وجاء منشور رونالدو (40 عاما) بعد أيام من قول رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري الإيطالي جاني إنفانتينو إن "هناك مفاوضات" لمشاركة نجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنكليزي ويوفنتوس الايطالي السابق في مونديال الأندية المقبل الذي ينطلق في الولايات المتحدة في 14 حزيران/يونيو.

وفي ظل فتح فترة انتقالات استثنائية بين 1 و10 حزيران/يونيو للسماح للأندية الـ32 المشاركة في مونديال الأندية بالتعاقد مع لاعبين جدد، كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن امكانية التحاق الـ"دون" بأحد الفرق المشاركة في البطولة المستحدثة.

قال إنفانتينو لصانع المحتوى على يوتيوب "آي شو شبيد": "قد يلعب رونالدو مع أحد الأندية المشاركة. هناك مفاوضات مع بعض الأندية، إذا كان أحد يشاهدنا ومهتم بضم رونالدو لمونديال الأندية... من يعلم، من يعلم!".

لكن ممثلين عن رونالدو الذي يملك في رصيده الخارق 937 هدفا، أعربوا عن استيائهم من تعليقات إنفانتينو بشأن مستقبل ابن ماديرا، حسب ما ذكر موقع "ذي أثلتيك".

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية إن فريقا برازيليا مرشحا لضم رونالدو في مونديال الأندية.

قال البرتغالي ريناتو بايفا، مدرب بوتافوغو، أحد الفرق البرازيلية الأربعة المشاركة "لا يمكن رفض مهاجم مثله... لا يزال رونالدو ماكينة تهديفية".

تكهنات الصيف المقبل

وبعد تعاقدات كلّفت المملكة نحو مليار دولار، تسري تكهنات حول سوق انتقالات صيفي ساخن.

يُعد لاعب وسط مانشستر يونايتد البرتغالي برونو فرنانديش والمهاجم النيجيري لنادي نابولي الايطالي فيكتور أوسيمهن أبرز المرشحين لتعزيز قائمة الدوري السعودي.

قلل المدرب سيموني إنزاغي الإثنين من أهمية الشائعات حول انتقاله للإشراف على الهلال، وذلك قبل أيام من خوض فريقه إنتر الإيطالي نهائي دوري أبطال أوروبا.

قال إنه من "الجنون" الحديث عن مستقبله قبل المباراة النهائية، مضيفا انه "سعيد جدا" مع إنتر، رغم أن التقارير أشارت إلى استعداد "الزعيم" لانفاق 50 مليون يورو (نحو 57 مليون دولار) لضمه لمدة موسمين.

والسعودية الطامحة في أن تصبح قوّة رياضية عالمية، تستضيف منذ 2020 رالي دكار، جولة من سباقات فورمولا واحد منذ 2021، وأطلقت بطولات للغولف واحتضنت نزالات نخبوية في الملاكمة.