باريس : حققت البولندية إيغا شفيونتيك بطلة السنوات الثلاث الماضية فوزا سهلا في مستهل حملة دفاعها عن لقبها إثر تغلبها على السلوفاكية ريبيكا شرامكوفا 6 3 و6 3، الاثنين ضمن الدور الأول من بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب.

ورفعت شفيونيتك (23 عاما) المصنفة أولى عالميا سابقا سلسلة انتصاراتها في البطولة الفرنسية الى 22 وضربت موعدا مع البريطانية ايما رادوكانو الفائزة على الصينية وانغ جينيو 7 5 و4 6 و6 3.

ونجحت البولندية في كسر ارسال منافستها في الشوط السابع لتتقدم 4 3، قبل أن تفوز في المجموعة الأولى.

بيد أن شرامكوفا ردت التحية مطلع المجموعة الثانية عندما تقدمت على منافستها 2 0 قبل أن تستعيد البولندية توازنها وتعادل الأرقام 3 3 ثم تفوز بالاشواط الثلاثة التالية وتحسم المباراة في صالحها.

ولم تفز شفيونتيك بأي لقب منذ أن توّجت بطلة في رولان غاروس العام الماضي، ما جعلها تتراجع الى المركز الخامس في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات.

وقالت شفيونتيك "كنت أدرك انه يتعين علي أخذ المبادرة واستعمال الاسلحة التي أملكها. انا سعيدة بالمستوى الذي قدمته وخضت مباراة صلبة".

وكانت شفيونتيك هزمت شرامكوفا أيضا في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي.

واحتاجت الكازخستانية ايلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون سابقا إلى ثلاث مجموعات لتخطي الأرجنتينية خوليا رييرا المتأهلة من التصفيات 6 1 و4 6 و6 4، وذلك بعد يومين من احراز اول لقب لها منذ نيسان/ابريل عام 2024 بفوزها بدورة ستراسبورغ الفرنسية.

وتأكدت عقدة اليابانية ناومي أوساكا، بطلة أستراليا المفتوحة عامي 2019 و2021 وفلاشينغ ميدوز عامي 2018 و2020، في ملاعب رولان غاروس بخروجها من الدور الأول على يد الإسبانية باولا بادوسا المصنفة عاشرة بالخسارة أمامها 7 6 (7 1) و1 6 و4 6.

ولم يسبق لليابانية البالغة 27 عاما أن ذهبت أبعد من الدور الثالث في البطولة الفرنسية، فيما انتهى مشوارها عند الدور الأول للمرة الثالثة في ثامن مشاركة لها.

وفي مشاركتها الأخيرة في بطولة بلادها بعدما أعلنت الجمعة أنها ستعتزل اللعب عن 31 عاما، ودعت كارولين غارسيا من الدور الأول بخسارتها أمام الأميركية برناردا بيرا 4 6 و4 6، فيما بلغت الدور الثاني التشيكية باربورا كرايتشيكوفا الخامسة عشرة وبطلة 2022 واللاتفية يلينا أوستابنكو الحادية والعشرون وبطلة 2017 بفوزهما على الألمانية تاتيانا ماريا 7 6 (7 4) والروسية بولينا كودرميتوفا 5 7 و6 0 و6 2 تواليا.

وانتهى مشوار المصرية ميار شريف عند الدور الأول بخسارتها أمام الروسية ليودميلا سامسونوفا التاسعة عشرة 6 7 (3 7) و2 6.

ألكاراس من دون عناء وخروج فريتس

وفي فئة الرجال، تأهل الإسباني كارلوس ألكاراس حامل اللقب بفوزه على الإيطالي جوليو تسيبييري المصنف 310 عالميا والمتأهل من التصفيات 6 3 و6 4 و6 2، بعد أن ضرب 31 كرة فائزة.

وسيلتقي ألكاراس، المتوج بلقب أربع بطولات كبرى والفائز بدورة روما الأسبوع الماضي على حساب الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا، مع المجري فابيان ماروجان في الدور التالي.

وكان ألكاراس توج بطلا في دورة مونتي كارلو الشهر الماضي وهو أحد أبرز المرشحين لإحراز اللقب في العاصمة الفرنسية.

ولم يسبق لأي لاعب ان احتفظ بلقبه في رولان غاروس منذ الاسباني الآخر رافايل نادال عام 2020.

وقال ألكاراس "الدور الاول دائما ما يكون صعبا، وكوني حامل اللقب هنا، فان الامر يصبح اكثر صعوبة".

واضاف "لكني بدات بشكل جيد ووجدت ايقاعي وانا سعيد ببدايتي".

ولا يمكن قول الأمر ذاته عن الأميركي تايلور فريتس المصنف رابعا ووصيف بطولة فلاشينغ ميدوز 2024، إذ سقط عند الحاجز الأول وودع البطولة بخسارته أمام الألماني دانيال ألتماير 5 7 و6 3 و3 6 و1 6.

وتأهل إلى الدور الثاني النروجي كاسبر رود السابع ووصيف بطل 2022 و2023 واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس العشرون ووصيف بطل 2021، بفوزهما على الإسباني ألبرت راموس 6 3 و6 4 و6 2 والأرجنتيني توماس إتشيفيري 7 5 و6 3 و6 4 تواليا.