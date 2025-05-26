نابولي (إيطاليا) : احتفل نابولي الإثنين مع جماهيره بنيله لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه، وشق اللاعبون طريقهم وسط آلاف المشجعين الذين كانوا في استقبالهم، لكن مع قلق إزاء احتمال رحيل المدرب أنتونيو كونتي.

وبعد وصولهم بالقارب، صعد أبطال إيطاليا الجدد بقيادة نجم الوسط الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي الذي اختير أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، على متن حافلتين زرقاوين من طابقين مزينتين بلوني النادي والرقم 4 الذي يرمز إلى عدد الألقاب نابولي (1987 و1990 و2023 و2025).

واستعرض اللاعبون كأس الدوري لمدة ساعتين تقريبا في شارع لونغوماري الذي يمتد على طول خليج نابولي، ووصلوا إلى ساحة فيتوريا حيث كان في انتظارهم عشرات الآلاف من المشجعين الذين يرتدون قمصانا زرقاء وعلى العديد منها اسم أسطورة الأرجنتين الراحل دييغو مارادونا الذي كان بطل أول لقبين في تاريخ النادي.

وانطلقت الحافلتان بعد ذلك عبر لونغوماري، واستقل اللاعبون برفقة عائلاتهم وأصدقائهم قاربا آخر إلى وجهة سرية للاحتفال معا باللقب الذي أحرزوه الجمعة بفارق نقطة عن إنتر بطل الموسم الماضي.

لكن هناك سؤالا واحدا أرخى بظلاله على الاحتفالات: هل سيكون كونتي في المنصب الذي استلمه الصيف الماضي عندما تُستأنف مباريات الدوري الإيطالي في 23 آب/أغسطس؟، وذلك وسط حديث إعلامي عن إمكانية رحيله للانتقال إلى يوفنتوس الذي دافع عن ألوانه وأشرف على تدريبه من 2011 إلى 2014 وفاز معه بثلاثة ألقاب في الدوري .

وانتقد كونتي مؤخرا إدارة نابولي بسبب افتقارها للطموح ولم يتقبل بعد بشكل كامل رحيل النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا إلى باريس سان جرمان الفرنسي في كانون الثاني/يناير.

والاثنين خلال استعراض كأس الدوري، قال كونتي المرتبط مع نابولي بعقد حتى عام 2027، لشبكة "راي" إن "هذا الحماس، هذا الشغف غير عاديين ويصعب العثور عليهما في أي مكان آخر".

وبدوره، ذَكَّر رئيس النادي ومالكه أوريليو دي لاورنتيس أن كونتي مرتبط بعقد، مستطردا "إذا كان يريد البقاء، فسنكون سعداء جدا ببقائه مع طاقمه الفني وبمواصلة عملهم. لكن يجب على المشجعين ألا يقلقوا، لأن نابولي سيكون موجودا على الدوام في المستقبل" كفريق قادر على المنافسة بغض النظر عن هوية المدرب.