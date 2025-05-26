ميلانو (إيطاليا) : يحمل نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المقرر السبت في ميونيخ أهمية "خاصة" بالنسبة للمهاجم الفرنسي في إنتر الإيطالي ماركوس تورام، وذلك وفق ما أفاد الإثنين.

وقال تورام قبل أيام معدودة على مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي على اللقب القاري المرموق إن "نهائي دوري أبطال أوروبا مباراة خاصة، ربما تكون أكثر (خصوصية) بالنسبة لي لأننا نلعب ضد فريق من المدينة التي نشأت فيها، ضد لاعبين أعرفهم منذ فترة طويلة".

وأضاف الابن الأكبر لبطل مونديال 1998 ليليان تورام الذي قضى معظم مسيرته كلاعب في إيطاليا مع بارما (1996 2001) ثم يوفنتوس (2001 2006)، أنها "ستكون مباراة رائعة ونأمل أن نفوز بها. مواجهة باريس سان جرمان في النهائي ليست مفاجأة. لديهم مدرب كبير (الإسباني لويس إنريكي)، لاعبون كبار، وفلسفة لعب. لقد أثبتوا أنهم حاليا من أفضل الفرق في أوروبا".

ورفض ابن الـ27 عاما الذي قدم أفضل موسم له على صعيد الدوري بتسجيله 14 هدفا مع 7 تمريرات حاسمة، التلميحات بأن فريقه لا يزال متأثرا نفسيا بخسارته معركة "سيري أ" لصالح نابولي بفارق نقطة الجمعة في المرحلة الختامية، قائلا "انتهى (الصراع على) لقب الدوري، نابولي أصبح البطل. تهانينا لهم ويتعين علينا الآن أن نتطلع إلى نهائي السبت".

ويأمل إنتر أن يعيد اللقب القاري لإيطاليا التي أحرزته للمرة الأخيرة عام 2010 عبر "نيراتزوري" بالذات حين أحرز الثلاثية التاريخية بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لكن المهمة لن تكون سهلة ضد ناد فرنسي وضع التتويج القاري الأهم في رأس قائمة أولوياته وهدفه المطلق منذ انتقال ملكيته إلى القطريين عام 2011.