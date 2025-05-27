واشنطن : دكَّ الكندي شاي غلجيوس ألكسندر، أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين هذا الموسم، سلة مينيسوتا تمبروولفز بـ40 نقطة، وقاد فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى فوز ثمين 128 126 الإثنين ووضع قدم في الدور النهائي، بعدما تقدمه 3 1 في نهائي المنطقة الغربية.

وأضاف "أس جي ايه" إلى نقاطه الأربعين، وهو أعلى رقم في مسيرته في الأدوار الإقصائية، 10 تمريرات حاسمة و9 متابعات، قبل المباراة الخامسة من نهائي المنطقة الغربية المقررة الأربعاء في أوكلاهوما.

وضرب ثاندر بقوة في المباراتين الاوليين على أرضه 114 88 و118 103، لكنه مني بخسارة قاسية 101 143 في الثالثة على أرض مينيسوتا الذي كان يمني النفس بحسم الرابعة على أرضه ومعادلة الأرقام، لكن أوكلاهوما اقتنص فوزا غاليا وأصبح بإمكانه حسم السلسلة الأربعاء على أرضه.

وفشل ثاندر في بلوغ الدور النهائي للدوري منذ خسارته أمام ميامي في عام 2012، بينما لم يصله تمبروولفز في مسيرته حتى الآن.

ونجح 13 فريقا فقط في قلب الطاولة بعد التأخر 1 3 في تاريخ الأدوار الإقصائية في الدوري.

وقال غلجيوس ألكسندر: "نعلم مدى قربنا من الفوز، لكن ما زلنا بعيدين جدا"، مضيفا "اذا لعبنا بهويتنا في كلا جانبي الملعب. إذا فعلنا ذلك، فسنكون أحسن. وإلا، فقد تسوء الأمور".

وبرز جايلن وليامس في صفوف ثاندر بتسجيله 34 نقطة بينها 6 من 9 ثلاثيات، وأضاف تشيت هولمغرين 21 نقطة مع سبع متابعات.

وعلق غلجيوس ألكسندر على أدائهما قائلا: "لقد كانا رائعين. كانا واثقين من نفسيهما. لم يتأثرا باللحظة... أنا فخور بهما جدا".

في المقابل، تألق البديلان نيكيل ألكسندر ووكر ودونتي ديفينتشنتسو في صفوف مينيسوتا بتسجيل الأول 23 نقطة، هي أفضل غلة في صفوف فريقه، والثاني لـ21 نقطة، بينما كان جايدن ماكدانيالز أفضل المسجلين في التشكيلة الأساسية برصيد 22 نقطة.

واكتفى نجم مينيسوتا أنتوي إدواردز بتسجيل 16 نقطة فقط من 5 تسديدات ناجحة من أصل 13 محاولة، مع ست تمريرات حاسمة، وهو الذي سجل 30 نقطة في المباراة الثالثة السبت.

قال "بالتأكيد لم تكن هذه هي النقاط التي كنت أرغب في تسجيلها، لكنهم لم يسمحوا لي بتسجيل الكثير من التسديدات".

وأضاف "لا أنظر إلى ذلك كمعاناة. كان لديهم ببساطة خطة لعب جيدة، لم أحصل على ما يكفي من التسديدات لأقول إنني عانيت".

واستهل ثاندر المباراة بأفضل طريقة ممكنة وحسم الربع الاول في صالحه بفارق سبع نقاط (37 30)، وتقارب مستوى الفريقين في الثاني الذي حسمه الضيوف بفارق نقطة واحدة (28 27) وبالتالي الشوط الاول بفارق ثماني نقاط (65 57).