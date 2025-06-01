لوس انجليس (الولايات المتحدة) : قاد الغابوني دينيس بوانغا فريقه لوس أنجليس أف سي الأميركي للتأهل إلى دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة من 14 حزيران/يونيو إلى 13 تموز/يوليو، بعد تسجيله هدفا قاتلا في الفوز على كلوب أميريكا المكسيكي 2 1 السبت في مباراة حاسمة لتحديد المتأهل الأخير.

وسجل بوانغا هدف الفوز في الدقيقة 115 بعد الاحتكام إلى شوطين إضافيين عقب التعادل 1 1 في الوقت الأصلي، حيث افتتح البديل الأوروغوياني برايان رودريغيس التسجيل لكلوب أميريكا من ركلة جزاء (64) قبل أن يُعادل البرازيلي إيغو جيزوس قبل دقيقة من انتهاء الوقت الأصلي (89).

وسينافس لوس أنجليس أف سي في المجموعة الرابعة إلى جانب تشلسي الإنكليزي، فلامنغو البرازيلي والترجي الرياضي التونسي في البطولة المستحدثة التي تضم 32 فريقا.

وجاءت هذه المباراة الفاصلة بعد استبعاد ليون المكسيكي من البطولة بقرار من اتحاد اللعبة الدولي "فيفا" بسبب ملكيته المشتركة مع نادي باتشوكا المشارك أيضا في البطولة، ما اعتُبر تضارب مصالح.

وحصل لوس أنجليس إف سي على فرصة المشاركة كوصيف لبطولة دوري أبطال الكونكاكاف 2023 خلف ليون، بينما دُعي كلوب أميريكا بصفته الفريق الأعلى تصنيفا في تصنيفات الاتحاد القاري.

هذا الانتصار يعني أن الدولة المستضيفة للبطولة ستشهد مشاركة ثلاثة أندية من الدوري الأميركي: لوس أنجليس أف سي، سياتل ساوندرز وإنتر ميامي.