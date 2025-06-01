لوس انجليس (الولايات المتحدة) : حسم إنديانا بايسرز تأهله إلى نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) للمرة الأولى منذ عام 2000، بعد فوزه على ضيفه نيويورك نيكس 125 108 السبت ضمن نهائي المنطقة الشرقية في الأدوار الاقصائية (بلاي أوف)، حاسما السلسلة بنتيجة 4 2.

ولعب الكاميروني باسكال سياكام دورا كبيرا في الفوز الأخير بتسجيله 31 نقطة، كما زميله تايريز هاليبورتون الذي حقق "دابل دابل" بتسجيله 21 نقطة وتقديمه 13 تمريرة حاسمة.

واستغل بايسرز الربع الثالث لتوسيع الفارق في مباراة كانت متقاربة في بدايتها، واستمروا في الضغط خلال الربع الأخير ليحسموا السلسلة في المباراة السادسة.

وتأهل الفريق إلى سلسلة النهائيات للمرة الثانية في تاريخه، حيث يسعى لحصد لقبه الأول عندما تنطلق سلسلة النهائي في أوكلاهوما سيتي الخميس المقبل بمواجهة أوكلاهوما سيتي ثاندر.

وقال هاليبورتون إن الفوز بهذه السلسلة كان له طعم خاص، لا سيما بعد أن اكُتسِح فريقه في نهائي المنطقة الموسم الماضي على يد بوسطن سلتيكس الذي تُوّج لاحقا باللقب.

وأضاف "وصلنا إلى المرحلة عينها في العام الماضي ولم ننجح. عملنا بجد كمجموعة للعودة إلى هنا. كانت البداية صعبة وأنا فخور جدا بإصرار هذا الفريق".

وأشار هاليبورتون إلى صعوبة المواجهة المقبلة أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر الذي تصدّر الدوري بـ68 انتصارا في الموسم المنتظم، ويقوده الكندي شاي غيلجيوس ألكسندر الفائز بجائزة أفضل لاعب في الموسم.

قال "المرحلة المقبلة مثيرة، لكننا ندرك أن الطريق لا يزال طويلا وهناك عمل كبير ينتظرنا. نحتاج إلى الفوز بأربع مباريات أخرى".

وكان نيويورك أجّل حسم السلسلة بفوز دفاعي قوي في المباراة الخامسة، لكنه فشل في فرض مباراة سابعة حاسمة.