نيويورك : أقيل توم ثيبودو من منصبه مدربا لفريق نيويورك نيكس بعد ثلاثة أيام من خسارته نهائي المنطقة الشرقية أمام إنديانا بايسرز ضمن الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" لدوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، وفقا لما أفاد النادي الثلاثاء.

وخسر نيكس الذي كان يسعى للفوز بلقبه الاول في الدوري منذ عام 1973 أمام بايسرز 2 4 ضمن سلسلة من 7 مباريات في نهائي المنطقة الشرقية، من دون أن ينجح في بلوغ نهائي "أن بي ايه" للمرة الاولى منذ عام 1999 على الرغم من مشواره الناجح في "بلاي اوف" منذ 25 عاما.

وأمضى ثيبودو 5 مواسم كمدرب لينكس الذي تعاقد معه عام 2020 وقاده إلى الـ "بلاي اوف" 4 مرات، علما ان هذا الموسم هو الأكثر نجاحا مع الفريق بعدما كان قد خرج من الدور الثاني في الموسمين الماضيين. نجح نيكس في اقصاء حامل اللقب بوسطن سلتيكس من الدور الثاني.

ويتضمن سجل المدرب البالغ 67 عاما والذي سبق له الاشراف على فريقي شيكاغو بولز (2010 2015) ومينيسوتا تمبروولفز (2016 2019) 578 فوزا مقابل 420 هزيمة في الدوري، منها 226 انتصارا و174 خسارة مع نيكس.

قال رئيس نادي نيويورك نيكس ليون روز في بيان "يركز النادي بشكل كامل على الفوز ببطولة من أجل جماهيرنا".

وأضاف "هذا السعي قادنا إلى القرار الصعب بإبلاغ توم ثيبودو أننا قررنا تغيير المسار".

وتابع "لا يسعنا إلّا أن نشكر توم على تفانيه وعطائه الدؤوب كل يوم كمدرب رئيس لفريق نيويورك نيكس. لقد قادنا ليس فقط باحترافية عالية خلال المواسم الخمسة الماضية، بل أيضا إلى نجاح باهر على أرض الملعب بأربع مشاركات في الأدوار الإقصائية وأربع انتصارات متتالية".

بعد احتلال نيكس المركز الثالث في المنطقة الشرقية مع انتهاء الموسم المنتظم برصيد 51 فوزا و31 هزيمة، في أفضل سجل له منذ عام 2013، وصل إلى نهائي المنطقة للمرة الاولى منذ 25 عاما بقيادة نجمه جايلن برونسون حيث خسر أمام إنديانا.

وأردف "في النهاية، اتخذنا القرار الذي نعتقد أنه الأفضل للنادي في المستقبل. سيبقى توم دائما جزءا من عائلة نيكس، ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

فاز ثيبودو بجائزة أفضل مدرب في "أن بي ايه" مرتين، مع شيكاغو عام 2011 ونيكس عام 2021، وكان مساعدا لمدرب بوسطن سلتيكس المتوج باللقب في عام 2008.

كتب جوش هارت أحد نجوم نيكس عبر منصة "إكس": "ممتنون للأبد".

وفاجأ قرار الاقالة جماهير نيكس خصوصا أن نيكس كان قد مدد عقد ثيبودو الصيف الماضي لثلاث سنوات.

قال ثيبودو بعد اقصاء نيكس "ما زلنا على بُعد خطوة واحدة من هدفنا الكبير. علينا أن نستخدم هذا كحافز لنا وعزيمتنا على العمل طوال الصيف للوصول إلى هذا الإنجاز الأخير".