وضع المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا، المدافع الجزائري لنادي ولفرهامبتون، ريان أيت نوري، على رأس أولوياته في فترة الانتقالات، لحل مشكلة الظهير الأيسر في فريقه. وإذا حدث ذلك، فإن أيت نوري سيلتحق بالهداف المصري عمر مرموش في ثنائي عربي نادر، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب مانشستر سيتي منذ سنوات دون ظهير أيسر حقيقي، بعدما رحل المدافع، بنجامين ميندي، عن الفريق في أغسطس/آب 2021، بسبب قضايا برأته فيها المحاكم. وتناوب على هذا المركز من بعده كل من أولكسندر زينتشنكو، وجواو كانسيلو، وجوشكو غفارديول.

لكن يبدو أن غوارديولا لم يقتنع بأداء أي منهم. وفي المباريات الأخيرة، ومن بينها مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام كريستال بالاس، اضطر غوارديولا إلى إقحام لاعب وسط الميدان الهجومي، نيكو أورايلي، في مركز الظهير الأيسر.

لذلك، قرر غوارديولا حل المشكلة بصفة نهائية، بانتداب لاعب متخصص في الجهة اليسرى من الدفاع. ووقع اختياره على الجزائري، ريان أيت نوري. ولم يحدث أي اتفاق حتى الآن، لكن المصادر المطلعة تقول إن ذلك سيتم في وقت قريب.

وساهم أيت نوري بأدائه المتميز في إنقاذ فريق ولفرهامبتون من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى هذا الموسم. وكان لاعبا أساسيا في 36 مباراة من أصل 37 لعبها فريقه. وسجل 4 أهداف، وشارك في صناعة 11 هدفا آخر، في جميع المسابقات.

ويلعب أيت نوري، البالغ من العمر 23 عاما، للمنتخب الجزائري. واستدعي للمشاركة في مبارتين وديتين ستلعبهما الجزائر أمام رواندا، يوم 5 يونيو/حزيران، والسويد، في العاشر من الشهر نفسه. وتدخل المواجهتان في إطار تحضير الجزائر لتصفيات كأس العالم. ونهائيات كأس أمم أفريقيا.

متميز في الدفاع والهجوم

ومن الأسباب التي تجعل المدير الفني لمانشستر سيتي يصمم على انتداب أيت نوري لحل مشكلة الظهير الأيسر في فريقه، قدرات المدافع الجزائري المتميزة في اللعب الهجومي أيضا، حيث يعد أكثر المدافعين في الدوري الانجليزي مساهمة في تسجيل الأهداف هذا الموسم.

وصنع في مجموع المباريات، التي لعبها 46 فرصة تسجيل لزملائه. ويتقدم عنه في صناعة فرص تسجيل الأهداف مدافع إيبسويتش تاون، ليف ديفيز، بمجموع 61 فرصة، ومدافع توتنهام، بيدرو بورو، (57)، ومدافع ليفربول ترنت ألكسندر أرنولد (53).

أما في المراوغات الناجحة، فيأتي أيت نوري في المركز الثاني، في الدوري الإنجليزي الممتاز، بمجموع 63 مرواغة ناجحة. ولا يتقدم عنه فيها إلا مدافع وست هام يونايتد، أرون وان بيساكا، بمراوغة واحدة فقط زائدة.

وتناسب مهارات أيت نوري الفنية طريقة اللعب، التي ينتهجها غوارديولا في فريقه، ويريدها في لاعبيه، في مختلف المراكز. ومن بين هذه المهارات التحكم في الكرة والسرعة والاندفاع. وأظهر المدافع الجزائري حضورا ذهنيا متميزا يمكنه من التنبؤ بالخطر قبل وقوعه.

وساعده هذا الحضور الذهني المتميز أثناء المباريات في أن يكون، هذا الموسم، أكثر المدافعين في الدوري الإنجليزي استرجاعا للكرة في منطقة دفاع الفريق المنافس. ويأتي بعده، في هذا الإنجاز، مدافع كريستال بالاس، دانيال مونوز.

وإذا تحقق أمل غوارديولا في ضم أيت نوري إلى فريقه، فإن الظهير الأيسر الطائر سيكون ثالث لاعب جزائري يحمل ألوان مانشستر سيتي، ليخلف بذلك لاعب الوسط الهجومي علي بن عربية، الذي لعب للسيتي في موسم 2001 -2002، والمهاجم جمال بلماضي في عام 2002.

أما اللاعب الجزائري الذي تتذكره جماهير سيتي أكثر فهو، دون شك، الجناح الساحر رياض محرز، الذي فاز بكل شيء تقريبا مع فريقه، من 2018 إلى 2022. وسجل 78 هدفا، وصنع 56 هدفا آخر، في 263 مباراة لعبها تحت قيادة بيب غوارديولا.

اللاعب المناسب لفريق غوارديولا

يشرح المدير الفني السابق لولفرهامبتون، إيدو روبيو، الذي عمل مع أيت نوري، في موسم 2022 -2023، كيف أن مهارات المدافع الجزائري تناسب تماما فريق مانشستر سيتي وطريقة لعبه تحت قيادة بيب غوارديولا.

ويقول إن الكفاءة الفنية ومهارة اللعب بكلتا القدمين تمكنه من التحكم في الكرة والاحتفاظ بها في المساحات الضيقة، وتجعله اللاعب المثالي، الذي يبحث عنه غوارديولا، لأنه ينتهج أسلوب اللعب، المبني على الاستحواذ على الكرة.

ويضيف أن أيت نوري له قدرة على المراوغة بسرعة فائقة والانطلاق بها إلى الهجوم. وهو ما يحتاجه فريق مانشستر سيتي حاليا، حسب إيدو. فالفريق بحاجة إلى لاعب بإمكانه اختراق الخطوط بسرعة ونقل الكرة من الدفاع إلى الهجوم بشكل مباغت.

ويذكر مدربه السابق أنه أداءه الدفاعي تحسن كثيرا، منذ مجيئه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث اكتسب قوة وفعالية في المواجهات الثنائية. وتحسن في الجانب البدني أيضا، كما يستطيع اللعب في مراكز متعددة، سواء في الدفاع أو في الهجوم.

ويرى أنه بحاجة إلى تطوير قدراته على اتخاذ القرار المناسب بالكرة، لأنه في بعض الأحيان يحتفظ بها أكثر من اللازم، فيعطل العملية الهجومية على زملائه. وعليه أيضا أن يطور لمسته الأخيرة أمام المرمى.

ويعتقد أيدو أن أيت نوري قادر، بإمكانياته البدنية ومهاراته الفنية العالية، على التطور أكثر، في فريق مانشستر سيتي، تحت إشراف غوارديولا.

أيت نوري ومرموش

وإذا انتقل أيت نوري إلى مانشستر سيتي، فإنه سيلتحق بالهداف المصري، عمر مرموش، الذي انضم إلى النادي في يناير/ كانون الثاني الماضي، وأصبح منذ المباريات الأولى لاعبا أساسيا في تشكيلة غوارديولا، بفضل مهارته الاستثنئاية وأهدافه الرائعة.

وانهى مرموش عامه الأول مع مانشستر سيتي بسبعة أهداف في 16 مبارة في الدوري الانجليزي. وفاز بجائزة أحسن هدف في موسم 2024-2025 بالهدف الذي سجله في 20 مايو/أيار في مرمى بورنموث، بتسديدة صاورخية في الدقيقة 14 من على بعد 30 مترا.

ويتوقع أن يشكل مرموش وأيت نوري، إذا لعبا معا الموسم المقبل، ثنائيا ناريا في تشكيلة غوارديولا. ويستفيد مانشستر سيتي بذلك من سرعة أيت نوري وتوغلاته من الدفاع، وفعالية مرموش وتسديداته القاتلة في الهجوم.