إيلاف من لندن: فازت مملكة البحرين بعضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (المقعد غير الدائم) للفترة 2026 – 2027، بعد حصولها على 186 صوتاً خلال جلسة التصويت التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم في نيويورك.

وعد المراقبون ذلك انجازا دبلوماسيا يعكس الثقة الدولية الراسخة بنهج مملكة البحرين،

ويجسد هذا الفوز تقدير المجتمع الدولي للدور البنّاء الذي تضطلع به مملكة البحرين في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، والتزامها بسياسات خارجية متزنة قائمة على الحوار والتفاهم واحترام القانون الدولي، إضافة إلى دعمها المستمر لجهود الأمم المتحدة في مجالات التنمية، وحقوق الإنسان، وحل النزاعات بالوسائل السلمية.

وجاءت نتائج التصويت للمرشحين على النحو الآتي:

⁠البحرين: 186 صوتاً،

جمهورية الكونغو الديمقراطية: 183 صوتاً،

ليبيريا: 181 صوتاً،

لاتفيا: 178 صوتاً،

كولومبيا: 180 صوتاً.

ومن المقرر أن تبدأ مملكة البحرين مهامها في عضوية مجلس الأمن اعتباراً من الأول من يناير 2026، ولمدة عامين، وذلك ضمن الدول الأعضاء غير الدائمين الذين تم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.