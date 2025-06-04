ميونيخ (ألمانيا) : أشاد مدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان بلاعب خط الوسط البرتغالي فينتينيا قبل المواجهة المنتظرة بين المنتخبين في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في ميونيخ الأربعاء، معتبرا انه احد أكثر اللاعبين تحركا وثباتا.

وتستقبل ألمانيا نظيرتها البرتغال، بطلة النسخة الاولى عام 2019، على ملعب "أليانتس أرينا" الذي يتسع لـ65 ألف متفرج، علما أن 4 لاعبين متوجين بلقب دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جرمان الفرنسي سيشاركون في صفوف "سيسليساو" أوروبا، وهم نونو منديش وفيتينيا وجواو نيفيش والمهاجم غونسالو راموش.

قال ناغلسمان البالغ 37 عاما "أعتقد أن مشاركة ثلاثة لاعبين من باريس سان جرمان أساسيين في مباراة (الأربعاء) هي مسألة إيجابية وسلبية في آن واحد. فمن ناحية، هناك فريق واجه تحديا أكبر من الآخر".

وأضاف "أعتقد أنهم ربما احتفلوا قليلا"، قبل أن يُثني على مستوى لعبهم.

وعن فيتينيا تابع قائلا "هو لاعب يستعيد الكثير من الكرات ويتحرك باستمرار. لم أطلع على إحصائيات المباراة النهائية، لكن نشعر أنه ركض قرابة 14 كيلومترا".

وتابع "الآن، هو أحد أكثر اللاعبين ثباتا في الأداء، فقد قدّم موسما رائعا في دوري أبطال أوروبا، وله تأثير كبير على باريس سان جرمان، وكذلك على أداء المنتخب الوطني".