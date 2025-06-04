باريس : عوضت الأميركية كوكو غوف المصنفة ثانية عالميا تأخرها بمجموعة لتهزم مواطنتها ماديسون كيز السابعة بطلة أستراليا 6 7 (8/6) و6 4 و6 1، وتبلغ الأربعاء نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وتلتقي غوف (21 عاما) في دور الأربعة مع الفائزة بين الروسية الشابة ميرا أندرييفا (6) والفرنسية لويس بواسون (361)، ساعية لبلوغ النهائي للمرة الثانية.

وقالت غوف بعد المباراة "يعني لي الكثير، خصوصا التأهل بعد هذه المباراة الصعبة اليوم، لم تكن مباراة سهلة وانا سعيدة جدا بالتأهل".

وأضافت "أنا متحمسة جدا للتواجد في نصف النهائي مجددا هنا ولدي عمل إضافي للقيام به. عليّ أن استمتع بالفوز اليوم ثم التحضير للمباراة المقبلة غدا".

ونجحت كيز (30 عاما) في تسجيل بداية قوية بعد ان انتزعت تقدما صريحا في المجموعة الاولى 4 1، الا ان هذه الانطلاقة أصبحت مهددة بعد أن كسرت غوف إرسالها مرتين، قبل ان تحسمها بشق الانفس في شوط كسر التعادل.

شهدت المجموعة الاولى تبادل كسر إرسال ست مرات بين اللاعبتين، ناهيك عن ارتكابهما 10 أخطاء مزدوجة، فيما ارتكبت كيز 28 خطأ مباشرا مقابل 21 لغوف التي أهدرت نقطة الفوز بالمجموعة في الشوط العاشر.

وردت غوف، وصيفة نسخة 2022 خلف البولندية إيغا شفيونتيك، بقوة في الثانية حيث انتزعت التقدم الصريح هذه المرة لمصلحتها 4 1 بعد كسرها إرسال مواطنتها مرتين، قبل ان ترد كيز بالمثل لتقلص النتيجة.

ووجدت غوف نفسها امام مأزق خسارة المباراة بعد أن عادلت كيز النتيجة 4 4، لكن ابنة الـ 21 عاما استطاعت الفوز على إرسال كيز، لتكون اللاعبتان قد تبادلتا كسر الارسال 11 مرة حتى هذه النقطة من المباراة.