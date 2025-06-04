باريس : اعتذر الاتحاد الدولي الجديد للملاكمة من الاتحاد الجزائري لذكره اسم البطلة الأولمبية إيمان خليف في إعلانه بشأن الاختبارات الإلزامية لتحديد الجنس، بحسب ما عملت وكالة فرانس برس الأربعاء من الاتحاد.

وأوضح وورلد بوكسينغ ما ذكرته شبكة بي بي سي البريطانية، قائلا "يعتقد رئيس الاتحاد الدولي انه كان من الخطأ تسمية رياضي معين في بيانه المنشور الجمعة الماضي".

أضاف أن رئيس الاتحاد "كتب رسالة رسمية لرئيس الاتحاد الجزائري لتقديم اعتذار رسمي وصادق، مقرا انه كان ينبغي بذل المزيد من الجهود لتفادي ربط سياسته بشخص محدد".

وكانت الهيئة العالمية للملاكمة (وورلد بوكسينغ) فرضت فحوص الأهلية الجنسية الإلزامية على كل من يرغب بالمشاركة في بطولاتها من الجنسين.

أوضحت الهيئة أنها طبّقت هذه السياسة بعد الضجة التي أحاطت بالملاكمين، من بينهم الجزائرية خليف التي نالت الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس الصيف الماضي، قائلة إنها اتخذت هذا القرار لمعالجة "المخاوف بشأن سلامة ورفاهية جميع الملاكمين، بما في ذلك إيمان خليف".

وقالت الهيئة الجديدة الراعية للملاكمة التي حظيت في شباط/فبراير باعتراف "موقت" من قبل اللجنة الأولمبية الدولية لتنظيم الأحداث بدلا من الاتحاد الدولي السابق "أي بي أيه"، إنها أبلغت الاتحاد الجزائري للعبة بضرورة خضوع إيمان خليف للفحص إذا رغبت في المشاركة في كأس أيندهوفن للملاكمة في هولندا، المقررة بين 5 و10 حزيران/يونيو.

وأضافت في بيان "خاطبت +وورلد بوكسينغ+ الاتحاد الجزائري للملاكمة لإبلاغه بأنه لن يُسمح لإيمان خليف بالمشاركة في فئة السيدات في كأس أيندهوفن للملاكمة أو أي فعالية عالمية أخرى حتى تخضع لاختبار تحديد الجنس".

وخيّم على أولمبياد باريس جدل كبير بشأن الهوية الجنسية لخليف ونظيرتها التايوانية لين يو تينغ، الموقوفتين في بطولة العالم 2023 من الاتحاد الدولي السابق (أي بي أيه) الذي زعم رئيسه الروسي عمر كريمليف لاحقا أنهما خضعتا "لاختبارات جينية تُظهر أنهما رجلان".

وبقرار مخالف لرأي الاتحاد، سمحت لهما اللجنة الأولمبية الدولية خوض المنافسات معتمدة على جوازي سفرهما، وأعربت عن شكوكها بشأن اختبارات الاتحاد الدولي للملاكمة على وقع تجميد نشاطات الأخير ليصبح خارج الحركة الأولمبية.

فازت خليف بالميدالية الذهبية في وزن 66 كلغ وأعلنت "أنا امرأة مثل أي امرأة أخرى". وحذت لين حذو الجزائرية بفوزها بذهبية وزن 57 كلغ.

وبعد فترة من الترقب، أدرجت الملاكمة في اذار/مارس ضمن البرنامج الرياضي لأولمبياد لوس أنجليس 2028، وذلك بعد التصويت على ذلك من الجمعية العمومية.

وجاء هذا القرار بعد الاعتراف "الموقت" بـ"وورلد بوكسينغ" ومنح هذه الهيئة سلطة تنظيم المنافسات بدلا من الاتحاد الدولي المحظور منذ 2019.

بعد سنوات من الصراعات التي أرهقت هذه الرياضة، تأسست الهيئة الجديدة في 2023، وينضوي تحت لوائها 106 اتحادات وطنية. ومن بين الأعضاء الرئيسيين للهيئة الناشئة الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، مقابل 11 اتحادا وطنيا من إفريقيا.