لوس انجليس (الولايات المتحدة) : أكد نجم إنديانا بايسرز تايريز هاليبورتون جاهزيته لاستكمال السلسلة النهائية من دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين امام أوكلاهوما حيث تقام المباراة الثالثة الأربعاء.

وشوهد هاليبورتون يغادر الملعب وهو يعرج عقب خسارة فريقه في المباراة الثانية من السلسلة الاحد امام ثاندر والتي شهدت أداء متذبذبا منه في وجه دفاع أوكلاهوما.

لكن هاليبورتون أصر الثلاثاء أن لياقته البدنية ليست مصدر قلق، حيث يطمح إنديانا لاستعادة التقدم في ظل تعادل السلسلة بين الفريقين 1 1.

وقال هاليبورتون للمراسلين "أنا بخير". وتابع "في الحقيقة، الأمر يتعلق فقط بأسفل الساق. سأكتفي بهذا القدر. لا أعتقد أن هناك أي تفاصيل أخرى".

"أشعر بحالة جيدة وسأكون جاهزا للمباراة الثالثة".

بدوره، قال مدرب بايسرز ريك كارلايل إن هاليبورتون عانى من بعض "الانزعاج" لكنه أكد بأن ذلك يبقى متوقعا بعد وصول موسم طويل من ثمانية أشهر الى أمتاره الأخيرة.

وأوضح "في هذا الوقت من العام، لا أعرف إن كان أي لاعب يشعر بشكل مثالي".

وأضاف "لقد شارك في التمارين. لقد مر بكل شيء. أعرف انه عانى من بعض الانزعاج. يشعر بذلك. لكنه يتحسن يوميا. لا اعتقد أنكم ستسمعون منه مبالغة في توصيف الامر".

وتأخر بايسرز في معظم فترات المباراتين الاوليين، قبل أن يفوز بالاولى في الثانية الاخيرة بسلة لهاليبورتون، ثم خسر بفارق الثانية التي هيمن عليها ثاندر من البداية حتى النهاية.