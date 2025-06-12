لندن : توصل توتنهام الإنكليزي إلى اتفاق مع نظيره برنتفورد لضم مدربه الدنماركي توماس فرانك، بعد إقالة الأسترالي أنج بوستيكوغلو، بحسب تقارير صحافية الخميس.

وأقال سبيرز بوستيكوغلو الأسبوع الماضي، بعد 16 يوما فقط من قيادته إلى لقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، وقدم طلبا رسميا لضم مدرب برنتفورد مطلع الأسبوع الحالي.

وقالت وكالة "بي ايه" البريطانية إن المناقشات تركزت على الشروط الحالية لعقد فرانك مع برنتفورد والحاجة لتشكيل جهازه الفني.

وكان عقد فرانك (51 عاما) مع برنتفورد يمتد حتى عام 2027، ويتردد أن بند فسخ عقده يبلغ 10 ملايين جنيه استرليني (13.6 مليون دولار).

وقاد فرانك برنتفورد إلى دوري النخبة في 2021 بعد غياب 74 عاما، وفرض فريق غرب لندن نفسه في برميرليغ.

ويخوض سبيرز دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد تتويجه في يوروبا ليغ على حاسب مواطنه مانشستر يونايتد 1 0.

لكن بوستيكوغلو دفع ثمن مركز السابع عشر الكارثي في الدوري، بعد خسارته 22 مباراة من أصل 38.

وبدأ فرانك مشواره التدريبي مع الفئات العمرية لمنتخب الدنمارك، قبل أن يمضي ثلاث سنوات مع فريق بروندبي.

انضم إلى برنتفورد كمدرب مساعد، قبل الحلول بدلا من دين سميث المنتقل إلى أستون فيلا.