برلين : منتشيا من إحراز لقبه الأول في مسيرته، يقود الإنكليزي هاري كاين فريقه بايرن ميونيخ الألماني في كأس العالم للأندية لكرة القدم، باحثا عن التألق في الملاعب الأميركية.

رغم احصائياته المميزة على الصعيد الفردي، لم يحرز كاين أي لقب خلال مسيرة امتدت 15 عاما، لكن ابن الحادية والثلاثين فك هذا النحس محرزا مع بايرن لقب الدوري الألماني في الموسم المنصرم.

بالإضافة إلى إثراء خزانة النادي البافاري، سيكون التتويج في البطولة الحديثة مصدر أموال مرحب به من العملاق الألماني.

في محاولة لجذب الأندية الكبرى، رصد الاتحاد الدولي (فيفا) مليار دولار أميركي من الجوائز، بينها 125 مليونا للفائز.

وعلى غرار معظم الاندية الأوروبية المشاركة، حصل بايرن على مشوار سهل في دور المجموعات.

يلاقي أوكلاند سيتي النيوزيلندي الذي يضم لاعبين من الهواة الأحد في سينسيناتي، قبل مواجهة بوكا جونيورز الأرجنتيني في ميامي وبنفيكا البرتغالي في شارلوت.

"أحد المرشحين"

يعد بايرن من أغنى الأندية في القارة العجوز، ورغم ذلك تسهم جوائز مونديال الأندية في إثراء خزانته، خلال فترة عصيبة.

بعد استعادته لقب البوندسليغا من باير ليفركوزن الذي أوقف سلسلة رائعة من 11 تتويجا متتاليا لبايرن، انطلق الاخير في مرحلة إعادة بناء هذا الصيف.

في العادة، يكون بايرن الوجهة المثالية لأبرز نجوم الكرة الألمانية، لكن موهبة باير ليفركوزن الدولي فلوريان فيرتس يبدو انه يتجه صوب ليفربول بطل الدوري الإنكليزي.

ومع التخلي عن المخضرم توماس مولر ولوروا سانيه والفرنسي كينغسلي كومان، يحتاج بايرن إلى تعزيز ترسانته الهجومية.

في الدفاع، رحل الإنكليزي إريك داير، فيما عانى الكوري الجنوبي كيم مين جاي، الفرنسي دايو أوباميكانو والياباني هيروكي إيتو من إصابات طويلة الأمد في الآونة الأخيرة.

ساعدت التعاقدات المجانية مع قلب الدفاع جوناثان تاه ولاعب الوسط توم بيشوف على سد الفراغ.

سُرّح اللاعبان من فريقيهما السابقين ليفركوزن وهوفنهايم تواليا، فيما دفع بايرن رسوما رمزية للسماح لهما بالسفر معه إلى الولايات المتحدة.

وبعد تسجيله هدفين في آخر مبارتين مخيبتين لإنكلترا ضد أندورا والسنغال، يخوض كاين مونديال الأندية متفائلا بتذوق طعم التتويج مرة جديدة.

قال لصحيفة تي زي الألمانية الأربعاء "نحن بين المرشحين بالطبع. أعتقد أننا أثبتنا هذا الموسم قماشتنا".

تابع "في يوم جيد، بمقدورنا الفوز على أي فريق".

قال كاين إن اللاعبين "يتعاملون مع البطولة بجدية ويستعدون جيدا" رغم الموسم الطويل وراءهم.

تابع "هذه صيغة جديدة تضم أفضل الأندية في العالم. أنا سعيد للحضور هناك لأنها فرصة مشوقة".

"جاهزون للمنافسة"

وفيما يملك كاين لقبا يتيما في سجله، ينهي مولر مشواره كأكثر اللاعبين الألمان تتويجا بالألقاب.

يملك 34 لقبا بالتساوي مع لاعب الوسط المعتزل توني كروس، لكنه قد يتفوق على زميله السابق، بحال رفعه كأس العالم للأندية للمرة الثالثة.

أحرزها مولر عندما كانت بالنظام القديم بعدد محدود من الأندية، في عامي 2014 و2021.

أعلن مولر (35 عاما) انه يريد البقاء مع بايرن الذي حمل ألوانه 25 عاما. قال في نيسان/أبريل ان قرار رحيله اتخذه النادي، لكنه يرغب في نهاية مشوار إيجابية معه.

قال في مقطع فيديو نشره النادي قبل رحيله إلى الولايات المتحدة "بالطبع نريد التتويج".