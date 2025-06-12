مونتريال : واصلت السبّاحة الكندية سامر ماكنتوش تحطيم الأرقام القياسية العالمية، وهو الثالث لها في 5 أيام، وهذه المرة في سباق 400 م متنوعة الذي تحمل بنفسها رقمه القياسي، وذلك بتسجيلها 4:23.65 دقائق ضمن تجارب البطولة المحلية في فيكتوريا الأربعاء.

وحطمت ماكنتوش ابنة الـ 18 عاما رقمها السابق 4:24.38 دقائق الذي سجلته في تورنتو في أيار/مايو العام الماضي خلال التصفيات المحلية أيضا.

تألقت الفائزة بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية في باريس العام الماضي، طوال هذه البطولة حيث حطمت السبت بتوقيت 3:54.18 دقائق الرقم القياسي لسباق 400 م حرة، متفوقة بأكثر من ثانية على أفضل رقم عالمي حققته النجمة الأسترالية أريارن تيتموس عام 2023 (3:55.38 د.).

سجلت ثالث أسرع زمن في سباق 800 م حرة الأحد (8:05.07 د)، قبل أن تعود إلى الحوض الاثنين لتحطم بعد تسجيلها 2:05.70 دقائق الرقم القياسي العالمي لسباق 200 م متنوعة باسم المجرية كاتينكا هوسو قبل عقد من الزمن (2:06.12 د.).

وقدّمت السباحة الشابة مرة جديدة أداء رائعا في الأحواض، لتفرض نفسها من بين أبرز المرشحات لنيل الذهب في بطولة العالم للسباحة التي ستقام في سنغافورة هذا العام.

انطلقت ماكنتوش في محاولة تحطيم رقمها القياسي العالمي بسلاسة، حيث أكملت المرحلة الأولى من سباق الفراشة بسرعة قياسية عالمية.

تقدمت بأكثر من ثانية على الرقم القياسي العالمي في منتصف السباق، ورغم أن هذا الفارق انخفض إلى عُشر ثانية بعد سباحة الصدر، إلا أنها قدمت أداء حرا مثيرا في المراحل الأخيرة.

قالت ماكنتوش "قبل مشاركتي هذه الليلة، كنت أعلم أنني أستطيع تحقيق إنجاز مميز، لأن هذه ربما كانت أفضل بطولة في مسيرتي".

وأضافت "الأرقام القياسية العالمية تُصنع لتحطم. لذا، بحلول الوقت الذي أعتزل فيه هذه الرياضة، أريد التأكد من أن هذا الرقم القياسي سيكون الأسرع".

وتابعت "هذا ما يدفعني للاستمرار، لأنني أعلم أن الجيل القادم سيكبر وسيُطارد الرقم القياسي. لذا عليّ أن أبذل قصارى جهدي لأرى إلى متى سيصمد هذا الأداء".