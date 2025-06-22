تشارلستون، فيرجينيا الغربية (الولايات المتحدة) : تجاوز ريال مدريد الإسباني النقص العددي المبكر في صفوفه وحقق فوزه الأول بقيادة مدربه الجديد شابي ألونسو، على باتشوكا المكسيكي 3 1 الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة ضمن مونديال الأندية لكرة القدم.

وعلّق ألونسو الذي استهل مشواره مع النادي الذي لعب له سابقا، في حديث إلى منصة "دازون" للبث التدفقي "نحن سعداء جدا لأننا لدينا (البلجيكي) تيبو (كورتوا). في العديد من المباريات أظهر أنه لاعب يُعتمد عليه".

وأضاف "الهجوم اليوم كان يعتمد على لاعب واحد لأننا كنا نلعب بنقص عددي، وأصبح الأمر مرهقا جدا بالنسبة لنا، لكننا دافعنا بشكل جيد وأنا راض عن الأداء على الرغم من اللعب بلاعب أقل".

وتصدى كورتوا خلال المباراة للعديد من الفرص بعد طرد المدافع راوول أسينسيو في الدقيقة السابعة، لكن الإنكليزي جود بيلينغهام والتركي أردا غولر والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي سجلوا ثلاثية، قبل تسجيل إلياس مونتييل هدف تقليص الفارق.

وتابع مدرب بايرن ليفركوزن الألماني السابق "سيكون لدينا الوقت للحديث مع (أسينسيو). عليه أن يتعلم من التجربة، ففي مثل هذه الحالة المبكرة من المباراة، كان عليه أن يتركه يأخذ فرصته بدلا من إسقاطه. سيتعلم من هذا الموقف للمستقبل".

بدوره، تحدث بيلينغهام عن المباراة والطرد قائلا "بقينا متماسكين بشكل جيد. ارتكب راوول (أسينسيو) خطأ بسيطا في المباراة، لا بأس، إنه شاب وهذه الأمور تحدث. المهم هو كيف التفت الفريق حول بعضه البعض ليبقى متماسكا ويستمر في المباراة أمام فريق قوي جدا".

وأضاف "تيبو كان رائعا. لهذا السبب هو موجود هناك، لكننا نريد أن نجعله أقل انشغالا في المرة المقبلة. إنه الأفضل في العالم لسبب. لقد أنقذنا".

وكان شقيق جود، جوبي، سجل لبوروسيا دورتموند الألماني بمواجهة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، واضعا الضغط على شقيقه الأكبر.

قال جود الذي لعب لدورتموند أيضا "الجميع يقول لي الآن إن (جوب) أصبح أفضل مني لأنه سجل أمس. لذا النتيجة 1 1، وسنرى ما سيحدث في بقية المسابقة".

وتطرّق الإنكليزي إلى الإصابة طويلة الأمد التي يعاني منها في الكتف واضطر بسببها لارتداء دعامة أثناء المباريات، قائلا "سأقوم بعملية جراحية في كتفي بعد أيام. نأمل أن نصل إلى النهائي، وبعدها سأخضع للعملية".

وأردف "سئمت من اللعب بالدعامة، خاصة في هذا الطقس الحار. سيكون من الرائع أن أستعيد جسدي القديم وكتفي القديم، وأنا متحمس جدا لذلك".

وصرّح المدافع فران غارسيا "العمل والتطور الذي نقوم به سيؤتي ثماره، لكنه ليس شيئا يحدث بين ليلة وضحاها. نحن نعمل معا وملتزمون كفريق وقد رأيتم ذلك اليوم".

وتابع "المشاعر إيجابية، وعلينا فقط مواصلة العمل قبل المباريات المقبلة".

من جانبه، قال غولر "كفريق، قدمنا أداء رائعا لأننا عانينا كثيرا، لعبنا تقريبا كامل المباراة بعشرة لاعبين، لكننا بقينا متماسكين كفريق. هدفي؟ تمريرة رائعة من (الإنكليزي) ترنت (ألكسندر أرنولد) تمريرة رائعة من غونسالو (غارسيا)، ثم اختراق رائع مني".