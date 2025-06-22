فيلادلفيا (الولايات المتحدة) : أكّد محمد أمين بنهاشم مدرب الوداد المغربي أنه "لن نغادر من دون نقاط" من مسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم، وذلك بعد الخسارة أمام يوفنتوس الإيطالي 1 4 الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة.

وودّع الوداد المسابقة من دور المجموعات بعد خسارته الثانية (سقط أمام مانشستر سيتي الإنكليزي 0 2 في الجولة الأولى) لكنه لا يزال يأمل في تحقيق فوز أول في ثالث مشاركة، وذلك أمام العين الإماراتي.

وقال بنهاشم (50 عاما) الذي احتفل قبل يومين بعيد ميلاده، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة "نحن بحاجة إلى تحقيق انتصار. لقد سجلنا هدفا واحدا، لكننا نحتاج للفوز. نعم، نتيجة إيجابية ممكنة (في المباراة المقبلة). نستطيع".

وأضاف عن مواجهة العين "لن نلعب لمجرد اللعب. نحن سنلعب من أجل الفوز، لأننا يجب أن نفوز. يجب أن نحصل على النقاط الثلاث. لن نغادر المسابقة من دون نقاط".

ولا يزال الوداد يبحث عن فوزه الأول في المسابقة بعد مشاركته فيها عامي 2017 و2022.

وخسر "نادي الأمة" أمام باتشوكا المكسيكي 0 1 وأوراوا ريد دايموندز الياباني 2 3 في المشاركة الأولى، ثم أمام الهلال السعودي 3 5 بركلات الترجيح بعد التعادل 1 1 في النسخة الثانية، قبل سقوطه أمام مانشستر سيتي 0 2 فيوفنتوس هذا العام.

وأشار المدرب الوطني إلى وجود عنصرين أساسيين في تشكيلة يوفنتوس، هما البرتغالي فرانسيكو كونسيساو والتركي كينان يلديز "في خطتنا للمباراة، كنا نراقب كونسيكاو وويلديز بشكل دقيق. بالنسبة لكونسيكاو، اللاعب المكلف بمراقبته كان رائعا. لم يترك له أي مساحة، لم يكن هناك أي فرصة له للوصول إلى المرمى فعليا. أما يلديز، فقد أضاع ثلاث فرص وسجل ثلاثة أهداف (الهدف الأول احتسب للمدافع عبد المنعم بوطويل بالخطأ في مرماه)".

وتابع "وضعنا الخطة، لكنها لم تُنفذ كما ينبغي. لن ألوم اللاعبين لأننا وضعنا الخطة قبل ثلاثة أيام فقط. من الصعب جدا عليهم أن يستوعبوها ويطبقوها وينفذوها كما يجب. اللاعبون قد يفقدون التركيز أثناء المباراة، وعندما حصل ذلك دفعنا الثمن فورا والثمن كان غاليا".

واعتبر بنهاشم أنه "يمكنك أن ترتكب خطأ أو خطأين أو ثلاثة في الدوري وتفوز، لكن ليس في مسابقة مثل مونديال الأندية".