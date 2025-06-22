واشنطن : انتقل كيفن دورانت "كيه دي"، المتوج مرتين بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي آيه)، من فينيكس صنز إلى هيوستن روكتس في صفقة تضمنت سلوك 8 لاعبين الاتجاه المعاكس، وفقا لما أفادت تقارير محلية الأحد.

وستتم الصفقة نهائيا مع انطلاق الدوري الصيفي الاستعدادي في تموز/يوليو المقبل، حيث سينتقل ابن الـ 36 عاما إلى هيوستن في مقابل حصول روكتس على خدمات جايلن غرين وديلون بروكس، والاختيار العاشر في الـ"درافت" الذي سيقام الأربعاء، وخمسة اختيارات مستقبلية في الجولة الثانية، حسب تقرير قناة "إي أس بي أن" التي نقلت عن مصادر لم تكشف عن هويتها.

أنهى روكتس الموسم المنتظم في المركز الثاني في المنطقة الغربية برصيد 52 فوزا مقابل 30 هزيمة، خلف أوكلاهوما سيتي ثاندر صاحب أفضل سجل في "أن بي آيه" والذي يخوض اليوم مباراة سابعة حاسمة أمام إنديانا بايسرز في النهائي.

خسر روكتس في الدور الاول للأدوار الإقصائية "بلاي أوف" أمام غولدن ستايت ووريرز بقيادة ستيفن كوري (3 4).

انضم دورانت إلى فينيكس في شباط/فبراير 2023، بعدما سبق له أن دافع عن ألوان سياتل سوبر سونيكس (درافت عام 2007) وثاندر (2008 2016) وغولدن ستايت ووريرز (2016 2019) وبروكلين نتس (2019 2023).

هو ثامن أفضل هداف في تاريخ الدوري (30571 ألف نقطة)، بين ويلت تشامبرلاين وشاكيل أونيل، كما شارك في مباراة كل النجوم 14 مرة وتوّج باللقب مرتين 2017 و2018 اختير خلالهما أفضل لاعب في النهائيات.

وسيلعب دورانت، المتوج بذهبية الألعاب الأولمبية 4 مرات مع منتخب بلاده وأفضل لاعب في الدوري عام 2014، مع تشكيلة تضم العديد من الوجوه الشابة بقيادة المدرب النيجيري الاميركي إيمي أودوكا (47 عاما).

سيزامل "كيه دي" في روكتس العملاق التركي ألبرين شينغون وفريد فان فليت. تربطه علاقة جيدة بأودوكا الذي وقّع عقدا طويل الأمد الأسبوع الماضي ليبقى مدربا لهيوستن حيث عملا سويا مع نتس وفي المنتخب الأميركي الأولمبي.

ويثير دورانت تساؤلات عدة حول سنه وإصاباته السابقة وتجاربه الفاشلة الأخيرة في الدوري. في السادسة والثلاثين من عمره، سيُكمل دورانت عامه السابع والثلاثين في تشرين الأول/أكتوبر، حين يشارك في موسمه السابع عشر في "أن بي ايه".

بعد تعرضه لكسر في قدمه اليمنى عام 2014، ثم إصابة في ساقه اليسرى أوائل عام 2017، تعرض دورانت لتمزق في وتر أخيل الأيسر في نهائي حزيران/يونيو 2019، ما تسبب في خسارة ووريورز أمام تورونتو رابتورز.

لم يعد إلى الملاعب إلّا بعد 18 شهرا بقميص جديد مع نتس، لتبدأ مرحلة تراجع مستواه.

في المقابل، يدفع صنز أعلى رواتب في تاريخ الدوري لكن نتائجه لم ترتقِ إلى الطموحات فاحتل المركز الـ 11 في الغرب مع 36 فوزا مقابل 46 هزيمة هذا الموسم، وذلك رغم تألق دورانت في صفوفه حيث بلغت معدلاته 26.6 نقطة و6 متابعات و4.2 تمريرات حاسمة و1.2 صدة في المباراة الواحدة.