شيكاغو : احتفل لاعبو أوكلاهوما سيتي ثاندر بتتويجهم أبطالا للدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة مع أنصارهم خلال موكب في شوارع المدينة الثلاثاء.

وتبادل اللاعبون المصافحات مع أنصار الفريق وسمحوا لهم بلمس كأس بطولة الدوري الأميركي للمحترفين وهو اللقب الأول للفريق الذي انتقل إلى أوكلاهوما سيتي من سياتل عام 2008 بفوزه على إنديانا بايسرز 4 3 في الدور النهائي.

وهتف المشجعون بإسم ناديهم خلال مرور اللاعبين في العديد من الحافلات المفتوحة، وقام نجوم فريق ثاندر برش الشمبانيا على الحشود التي اصطفت على طول طريق الموكب. وحمل شاي غيلجوس ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري المنتظم وفي الإدوار الإقصائية وأفضل هداف في الدوري أيضا، الكأس مع العلم الكندي ملفوفًا على كتفيه تكريمًا لوطنه.