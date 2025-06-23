ايستبورن (المملكة المتحدة) : خرجت الأسترالية داريا كاساتكينا المصنفة أولى وحاملة اللقب والتونسية أنس جابر من الدور الاول لدورة إيستبورن لكرة المضرب (250 نقطة)، فيما حقق الموهبة الصاعدة البرازيلي جواو فونسيكا فوزه الاول على الملاعب العشبية.

وخسرت كاساتكينا أمام النيوزيلندية لولو سون التي وصلت إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون العام الماضي كمتأهلة من التصفيات، بنتيجة 5 7 و6 2 و3 6.

في ظل ظروف متقلبة، شهدت المباراة تحولات عديدة في الأداء حيث تقدمت سون 4 0 قبل أن تفوز كاساتكينا بخمسة أشواط متتالية في المجموعة الأولى. اضطرت النيوزيلندية لإنقاذ نقطة حسم المجموعة وهي متأخرة 4 5 قبل أن تحسمها بثلاثة أشواط تواليا.

كافحت الأسترالية لمعادلة النتيجة بعد فوزها بخمسة أشواط تواليا في المجموعة الثانية، لكن كسر إرسال واحد في الثالثة الحاسمة كان كافيا لسون.

قالت سون بعد فوزها "أستمتع حقا باللعب على العشب. إنها فترة فريدة من الموسم".

بدورها، ودّعت جابر التي وصلت إلى نهائي بطولة ويمبلدون مرتين، باكرا بخسارتها أمام الأسترالية مايا جوينت 5 7 و2 6.

وفازت الروسية آنا بلينكوفا بصعوبة على التشيكية ماري بوشكوفا 6 4 و2 6 و6 3، ومواطنة الاولى أناستازيا بافليوتشينكوفا على البلغارية فيكتوريا توموفا 6 1 و6 7 (5 7) و7 6 (9 7).

ولحقت الفيليبينة الشابة ألكسندرا إيالا بركب المتأهلات إلى الدور الثاني بفوزها الساحق على لوتشيا برونزيتي 6 0 و6 1.

لدى الرجال، تعافى فونسيكا من إهدار ثلاث نقاط لحسم المجموعة في المباراة الافتتاحية ليهزم البلجيكي زيزو بيرغس 6 7 (8 10) و6 0 و6 3، ليضرب موعدا في الدور الثاني مع الأميركي تايلور فريتز حامل اللقب والمصنف الأول.

بات البرازيلي البالغ 18 عاما أصغر لاعب يفوز بمباراة في إيستبورن منذ فريتز، المتوج باللقب ثلاث مرات، عام 2015.

قال فونسيكا "أنا سعيد جدا بالفوز في أول مباراة لي على الملاعب العشبية، هنا في إيستبورن، في مكان رائع كهذا، وضد لاعب متميز".

وأضاف "بعد شوط فاصل صعب، كان التعافي الذهني أمرا جيدا جدا. أنا سعيد جدا بهذه المباراة".