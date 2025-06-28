فيلادلفيا (الولايات المتحدة) : بلغ بالميراس البرازيلي الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية في كرة القدم، بفوزه الصعب على مواطنه بوتافوغو 1 0 بعد احتكامهما إلى شوطين إضافيين عقب تعادل سلبي في الوقت الأصلي السبت على ملعب لينكولن فايننشال فيلد في فيلادلفيا.

ويدين بالميراس بفوزه إلى البديل باولينيو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 100.

وضرب بالميراس موعدا في ربع النهائي، المقرر في الرابع من تموز/يوليو على ملعب لينكولن فايننشال فيلد في فيلادلفيا، مع الفائز من تشلسي الإنكليزي وبنفيكا البرتغالي اللذين يلتقيان لاحقا السبت.

ونجح بالميراس في رد الدين لبوتافوغو بعدما أقصاه الأخير من ثمن نهائي مسابقة كوبا ليبرتادوريس في طريقه إلى تحقيق اللقب عام 2024.

وكرّس الفريق القادم من ساو باولو تفوقه على بوتافوغو بعدما حقق فوزه الـ19 عليه في 42 مباراة، مقابل 12 خسارة و11 تعادلا.

ومع أن الغلبة في الفترة الأخيرة كانت تميل لصالح بوتافوغو الذي لم يخسر في آخر خمس مباريات وفاز ثلاث مرات، فإن بالميراس تمكن من فك النحس محققا فوزه الأول منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

وسط حضور جماهيري فاق الـ33 ألف مشجع، مع غلبة لجمهور بالميراس، قدم الفريقان مباراة "تكتيكية جدا" كما كان قد توقع البرتغالي ريناتو بايفا مدرب بوتافوغو في المؤتمر الصحافي قبل اللقاء، بغياب شبه تام للفرص خاصة في الشوط لأول.

طوال 45 دقيقة، لم يتمكن أي فريق من التسديد على مرمى الآخر، مع أفضلية نسبية لبالميراس الذي كان الأكثر ضغطا هجوميا واستحواذا، لكن من دون تشكيل خطورة كبيرة.

وهذه المرة الثانية في مونديال الولايات المتحدة يفشل فيها كلا الفريقين في التسديد على المرمى خلال الشوط الأول، بعد مباراة بالميراس مع الأهلي المصري.

وكثّف بالميراس ضغطه مطلع الشوط الثاني، فجرّب إيستيفاو حظه من خارج المنطقة إلا أن الحارس أبعد تسديدته إلى ركنية (47).

ورد أرتور من على خط منطقة الجزاء لكن تسديدته كانت سهلة بين يدي الحارس فيفيرتون (48).

وتعملق حارس بوتافوغو فيكتور أمام رأسية ماوريسيو القريبة وأبعدها إلى ركنية (73).

ولم تثمر الدقائق التالية فرصا كبيرة حتى احتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين.

وكاد ريوس يفعلها بتسديدة من خارج المنطقة تصدى لها فيكتور ببراعة (97).

وسجل البديل باولينيو هدف التقدم والفوز لبالميراس بعدما استلم كرة من ريوس، دخل بها منطقة الجزاء ثم راوغ لاعبا وسددها زاحفة إلى يسار الحارس (100).

وحاول أرتور معادلة النتيجة بتسديدة بعيدة قريبة من القائم الأيمن (110)، كما كان الظهير الأيمن فيتينيو أقرب بتسديدة هزت الشباك الخارجية (115).