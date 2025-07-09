لوس انجليس (الولايات المتحدة) : بات المدافع السابق للمنتخب الإيطالي ويوفنتوس جورجو كييلني مالكا جزئيا في نادي لوس أنجليس أف سي الأميركي لكرة القدم، وذلك وفق ما أكد الأخير الثلاثاء.

وقال النادي الأميركي الذي أنهى فيه كييليني مسيرته كلاعب في شتاء 2023 "يعلن لوس أنجلوس أف سي اليوم انضمام المدافع الإيطالي الأسطوري ولاعب لوس أنجليس أف سي السابق، جورجو كييليني، إلى مجموعة مالكي النادي".

ويشغل كييليني حاليا منصب مدير استراتيجية كرة القدم في يوفنتوس، الفريق الذي دافع عن ألوانه من 2004 حتى 2022 وتوج معه بلقب الدوري الإيطالي 9 مرات والكأس الإيطالية 5 مرات والكأس السوبر 5 مرات أيضا، إضافة إلى وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2015 و2017 وهبوطه معه إلى الدرجة الثانية عام 2006 بسبب فضيحة التلاعب بالنتائج.

وهناك ثلاثة ملاك إداريين في لوس أنجليس أف سي، هم لاري بيرغ وبراندون بيك وبينيت روزنتال الذين تولوا إدارة النادي عام 2016، إضافة إلى قائمة طويلة من الملاك الجزئيين، من بينهم العديد من المشاهير والشخصيات البارزة والرياضيين السابقين، مثل أسطورة كرة السلة ماجيك جونسون والممثل الكوميدي ويل فيريل والآن كييليني.

وقال ابن الأربعين عاما بعد تأكيد منصبه الجديد في النادي الذي أحرز معه لقب الدوري الأميركي (أم أل أس) عام 2022 ووصل معه إلى النهائي عام 2023، إن "الانضمام إلى مجموعة ملاك النادي شرف عظيم لي"، مضيفا "عندما وصلت إلى هنا قبل ثلاثة أعوام كلاعب، شعرت فورا بأن هناك شيئا مميزا في هذا النادي. إنه طموح، بُني على يد أشخاص استثنائيين، ويدعمه مجتمع يشعرك وكأنك في بيتك. لهذا السبب، أعربت العام الماضي عن رغبتي في أن أصبح مالكا، والآن أفخر بمواصلة هذه الرحلة ودعم مشروع أؤمن به جدا".

إلى جانب مشاركته في 45 مباراة مع لوس أنجليس أف سي في نهاية مسيرته الكروية، شغل كييليني أيضا منصب مدرب تطوير اللاعبين قبل أن يعود إلى يوفنتوس في 2024.

اعتزل كييليني دوليا في حزيران/يونيو 2022 بعدما دافع عن ألوان منتخب بلاده في 117 مباراة خلال مسيرة توجها بإحراز كأس أوروبا صيف 2021.