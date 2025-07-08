نيويورك : قاد الوافد الجديد البرازيلي جواو بيدرو فريقه تشلسي الإنكليزي إلى حجز مقعد في نهائي مونديال الأندية بكرة القدم، بعد تسجيله هدفي الفوز في مرمى فريقه السابق مواطنه فلوميننسي 2 0 الثلاثاء على ملعب ميتلايف ستاديوم في نيويورك، في أول مشاركة له بقميص الـ"بلوز".

وأرسل بيدرو (23 عاما) الذي انتقل إلى تشلسي قبل ستة أيام فقط قادما من برايتون، فريقه الجديد إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخه بتسجيله هدفي المباراة في الدقيقتين 18 و56، بانتظار معرفة خصمه بين ريال مدريد الإسباني أو باريس سان جرمان الفرنسي اللذين يلتقيان الأربعاء.

وسيلعب تشلسي النهائي الأحد على ملعب "ميتلايف" في إيست روثرفورد أمام الفائز في مباراة الأربعاء بين سان جرمان بطل أوروبا وريال مدريد على الملعب عينه الذي استضاف أيضا مواجهة الثلاثاء.

هكذا، سيكون النهائي مواجهة أوروبية خالصة، وهو سيناريو ربما كان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو يفضّل تفاديه، إذ كان يطمح إلى كسر هيمنة ممثلي الاتحاد الأوروبي للعبة بإطلاق هذه المسابقة بصيغتها الجديدة التي تضم 32 فريقا في الولايات المتحدة.

وانتهى حلم فلوميننسي الطموح بسبب مهاجمه السابق الذي لعب معه منذ عام 2011 عندما كان في سن العاشرة وارتدى قميص فريقه الاول في 2019 قبل انتقاله إلى إنكلترا للعب مع واتفورد (2020 2023) ومن بعده برايتون (2023 2025)، وذلك بعد مسيرة مميزّة شهدت الإطاحة بإنتر ميلان الإيطالي وصيف بطل أوروبا في ثمن النهائي (1 0).

ودخل كلا الفريقين المباراة بغياب عدد لا بأس به من الركائز الأساسية بسبب الإيقاف، أبرزها غياب الوافد الجديد من إيبسويتش تاون ليام ديلاب والمدافع ليفي كولويل (تشلسي)، ومارتينيلي والأرجنتيني خوان فرييتيس (فلوميننسي).

وسيطر تشلسي في بداية المباراة كما كان متوقعا وحاول مرة عبر الإسباني مارك كوكوريا برأسية سهلة بين يدي الحارس فابيو (9) ثم مرة ثانية عبر الأرجنتيني إنتسو فرنانديس بتسديدة من داخل المنطقة تصدى لها الدفاع (11).

وبعد تهديد أكثر جدية برأسية من توسين أدارابيويو المتسلل (17)، نجح تشلسي في افتتاح التسجيل إثر انطلاقة واعدة من البرتغالي بيدرو نيتو على الجهة اليسرى حيث لعب كرة عرضية إلى داخل المنطقة، أبعدها القائد السابق لتشلسي الدولي البرازيلي ثياغو سيلفا فتهيأت أمام بيدرو خارج المنطقة فحضّرها لنفسه من على مشارفها وسددها ببراعة في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس فابيو (18).

ورفض بيدرو الاحتفال بالهدف في مرمى ناديه الأم الذي لعب له عام 2019 قبل الانتقال إلى واتفورد.

وكاد المدافع الفرنسي مالو غوستو يسجل الثاني بعد بثلاث دقائق برأسية سهلة بين يدي الحارس فابيو (21).

وأنقذ كوكوريا فريقه من التعادل حين أبعد كرة لعبها المهاجم هيركوليس بين ساقي الحارس الاسباني روبرت سانشيس اثر انفراد، من على خط المرمى (26).

واحتسب الحكم الفرنسي فرانسوا لوتيكسييه ركلة جزاء لفلوميننسي اثر لمسة يد على المدافع تريفو شالوباه، لكنه تراجع عن قراره بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" (37).

وكان نيتو قريبا من التعزيز بتسديدة قريبة لكن الدفاع أبعد كرته إلى ركنية (45+1)، ومن بعده حاول الفرنسي كريستوفر نكونكو برأسية قريبة من القائم الأيسر (45+3).

وواصل تشلسي ضغطه في الشوط الثاني فحاول لاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو بتسديدة من خارج المنطقة فوق المرمى (49)، وأخرى لكوكوريا من مسافة بعيدة إلى جانب القائم الأيسر (53).

وفعلها بيدرو مجددا إثر هجمة مرتدة بدأت من كول بالمر ووصلت إلى فرنانديس الذي لعبها إلى البرازيلي، فدخل منطقة الجزاء وراوغ وسدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة والأرض وعانقت الشباك (56)، رافضا الاحتفال مجددا.

ومنع ثياغو سيلفا نكونكو من تسجيل الثالث للفريق الإنكليزي حين أبعد تسديدته قبل أن تدخل المرمى (65)، قبل أن يجرّب غوستو بتسديدة جميلة قريبة من القائم الأيسر (67).