لندن : تتجدد المواجهة بين البطل الأولمبي الأميركي نواه لايلز والبوتسواني ليتزلي تيبوغو لكن هذه المرة في سباق 100 متر في لقاء الدوري الماسي السبت في لندن، بعد أسبوع من عودة الأميركي إلى المنافسات بفوزه في سباق 200 متر على البوتسواني بالذات في موناكو.

يخوض لايلز أول سباق له على مسافة 100 متر عام 2025، متصدرًا نخبة من رياضيي ألعاب القوى، الفائزين بـ 75 ميدالية في ما بينهم من بطولة العالم لألعاب القوى 2023 في بودابست وأولمبياد باريس 2024، في كل من التخصصات الفردية والتتابع.

من المتوقع أن يمتلئ الملعب الاولمبي في شرق لندن ب60 ألف متفرج الذي شهد مواجهات تاريخية خلال دورة الالعاب الاولمبية عام 2012 في العاصمة الإنكليزية.

يسلّط القسم الرياضي في وكالة "فرانس برس" الرياضية الضوء على خمسة أحداث بارزة في الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الماسي، التي تضم 15 لقاءً:

سباق 100 متر رجال

أقرّ تيبوغو في موناكو بأن لايلز كان محبوب الجماهير، وأنه عندما يظهر وجهه على الملصقات، يرغب الناس في الحضور لرؤيته. وخسر العداء البوتسواني، الذي فاز بذهبية سباق 200 متر في أولمبياد باريس العام الماضي، بينما حل لايلز ثالثًا، في موناكو أمام الأميركي، الذي سجل زمنًا رائعًا قدره 19.88 ثانية في عودته إلى المضمار بعد إصابة في وتر اخيل.

وقال لايلز إنه كان من الصعب عليه مشاهدة منافسات بداية الموسم من أرض الوطن، لكن عودته جاءت في الوقت المناسب مع اقتراب بطولة العالم في طوكيو في ايلول/سبتمبر.

قال لايلز "لديّ إعفاء من المشاركة في التجارب الأميركية، مما يُخفف الضغط علينا، إذ يمنحنا الوقت الكافي للعمل على السباقات. هذا يمنحنا الوقت الكافي لمعرفة ما ينفع وما لا ينفع، ولنتمكن من اتخاذ الخطوات اللازمة انطلاقًا من ذلك".

وينافس في السباق ايضا الثنائي الجامايكي أوبليك سيفيل وأكيم بلايك، والجنوب أفريقي أكاني سيمبين، في سباق يُتوقع أن يكون من الطراز الأول.

سباق 200 متر سيدات

تألقت جوليان ألفريد من من جزيرة سانت لوسيا، بشكل لافت عندما حققت الفوز في سباق 100 متر في موناكو بزمن 10.79 ثانية. بدا هذا بمثابة تحضير مثالي قبل بطولة العالم.

وقالت الفريد بعد فوزها في موناكو "هناك أمورٌ ما زلتُ بحاجةٍ للعمل عليها. الموسم طويل، لكن ليس لديّ أي تجارب لخوضها، لذا سيكون لديّ وقتٌ للعمل على التفاصيل".

ستشارك في السباق البريطانيات دينا آشر سميث وداريل نيتا وآمي هانت، إلى جانب الأميركية الوحيدة المشاركة بريتاني براون.

سباق 1500 متر رجال

يضم سباق 1500 متر رجال نخبة من الرياضيين المحليين، أبرزهم آخر بطلي العالم، جايك ويتمان وجوش كير.

تفوق هذا الثنائي على النروجي جايكوب إنغبريغتسن في هذه المسافة محققين الفوز في بطولتي العالم في يوجين عام 2022 وبودابست بعد عام، على التوالي.

انسحب إنغبريغتسن في وقت متأخر من لندن، حيث قال فريقه إنه "لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت للتعافي من الإصابة التي يعاني منها مؤخرًا... فهو لا يريد المخاطرة بأي شيء".

وحقق الكيني فانويل كيبكوسغي كوتش أسرع زمن هذا الموسم مع 3:27.72 دقيقة

سباق 800 متر سيدات

قد لا تكون كيلي هودجكينسون، البطلة المحلية، ضمن المشاركات، إذ لا تزال البطلة الأولمبية تسعى للتعافي من إصابتها، لكن سباق اللفتين حافلٌ بالتحديات. تُشكل لورا موير وجيما ريكي وجورجيا هانتر بيل ثلاثيًا محليا قويا. سيضمن وجود الأوغندية حليمة ناكايي والجامايكية ناتويا غول توبين سباقا سريعا.

سباق 800 م رجال