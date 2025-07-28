سنغافورة : استعاد الصيني تشين هايانغ لقب سباق 100 م صدرا في بطولة العالم للسباحة الإثنين في سنغافورة، متفوقا على البطل الأولمبي الإيطالي نيكولو مارتينينغي.

وأنهى هايانغ السباق في زمن 58.23 ثانية، متقدما على مارتينينغي الثاني (58.58) والقيرغزستاني دينيس بيتراشوف الثالث (58.88).

وكان هايانغ هيمن على جميع سباقات الصدر الثلاثة في بطولة العالم 2023 في اليابان، محطما الرقم القياسي العالمي في سباق 200 م.

إلا أن الصيني انهار في أولمبياد باريس العام الماضي، حيث أنهى سباق 100 م صدرا في المركز السابع على الرغم من تقدمه في النصف الأول من النهائي.

ولم يواجه السبّاح البالغ 26 عاما أية مشاكل في سنغافورة، مهديا الصين أول ميدالية في المونديال.

وقال هايانغ "أنا ممتن جدا لهذه الليلة، مر وقت طويل... وأخيرا عدت".

ودخل هايانغ السباق وهو في حالة ممتازة،إذ كان سجل أسرع زمنين في العالم هذا العام وتصدر نصف النهائي متقدما على مارتينينغي.

وكان قد استُبعد مارتينينغي في نصف النهائي قبل أن يُعاد إدراجه لاحقا في النهائي.