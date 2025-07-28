سنغافورة : فازت السباحة الأميركية غريتشن وولش بسباق 100 م فراشة في بطولة العالم للسباحة الإثنين في سنغافورة، متفوقة على البلجيكية روس فانوتردايك والأسترالية ألكسندريا بيركنز في المركزين الثاني والثالت تواليا.

وأنهت وولش السباق في زمن قدره 54.73 ثانية، وهو ثاني أسرع زمن رقم في التاريخ، أمام فانوتردايك بزمن 55.84 ث. وبيركنز بزمن 56.33 ث.

وتحدّت وولش المرض في معسكر الولايات المتحدة، وذلك بعد معاناة العديد من السباحين والسباحات الأميركيين من "التهاب حاد في المعدة والأمعاء"، مما تسبب في انسحاب اثنين منهم من التصفيات، محققة فوزا لافتا.

وقالت صاحبة الميدالية الذهبية "أنا سعيدة للغاية. أن أسجّل زمنا أقل من 55 ثانية مرة أخرى يعني كل شيء بالنسبة إلي. لم يكن الأمر سهلا وأنا فخورة جدا بنفسي لتسجيل ذلك الزمن".

وأضافت البالغة 22 عاما "تطلّب الأمر الكثير من الشجاعة. أردت فقط أن أشارك وأن أفعل ذلك من أجل فريقي وأن أمثل العلم (الأميركي) جيدا".

ويُعتبر هذا اللقب الأول على صعيد الفردي في سباقات المسافات الطويلة لصاحبة الرقم القياسي العالمي (54.60 ث) والذي سجلته في أيار/مايو، علما أنها كانت المرشحة الأبرز لحسمه.

وفازت بميداليتين ذهبيتين في سباق التتابع في أولمبياد باريس 2024، لكن زميلتها توري هوسكي تفوّقت عليها وانتزعت ذهبية 100 م فراشة بشكل مفاجئ.