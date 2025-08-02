لوس انجليس (الولايات المتحدة) : انتقد أسطورة السباحة الأميركي مايكل فيلبس ومواطنه البطل السابق راين لوكتي أداء منتخب بلادهما في بطولة العالم الحالية المقامة في سنغافورة.

ونشر لوكتي، المتوج بـ12 ميدالية أولمبية بينها 6 ذهبيات، صورة الجمعة على موقع إنستغرام تصور جنازة وشاهد قبر كتب عليه "في ذكرى السباحة الأميركية" مع تاريخ بين عامي 1980 و2025.

وكتب على الشاهد "لقد رفعوا سقف التوقعات عاليا حتى توقفوا عن الوصول إليه... سواء سموها جنازة أو بداية جيدة. أمامنا ثلاث سنوات".

أما فيلبس، حامل 23 ذهبية أولمبية من أصل 28 ميدالية تاريخية، فشارك تعليق لوكتي مضيفا "هل هو التنبيه الذي تحتاجه السباحة الأميركية؟ فلنكتشف ذلك...".

وتشارك الولايات المتحدة في مونديال سنغافورة كنقطة انطلاق لأولمبياد لوس أنجليس المقرر العام المقبل في الولايات المتحدة.

لكن التهاب المعدة والإمعاء اجتاح أفراد الفريق في التمارين التي سبقت البطولة، مما أثر على "الغالبية العظمى" من سباحي الفريق بحسب ما أفاد مسؤولون.

في أول سبعة أيام من أصل تسعة في بطولة العالم، أحرز الفريق خمس ذهبيات بالتساوي مع أستراليا، فيما بلغ مجموع ميداليته 20، متقدما بفارق سبع عن أستراليا أيضا.