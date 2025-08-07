إيلاف من باريس: تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم العالمية صوب باريس اليوم الخميس لمعرفة قائمة 30 مرشحاً للفوز بالكرة الذهبية ولقب أفضل لاعب في العالم لعام 2025، وترتفع درجة الإثارة لدى عشاق الكرة العالمية في المنطقة العربية.

حيث أصبح في حكم المؤكد دخول النجم المصري محمد صلاح، والمغربي أشرف حكيمي هذه القائمة، وسط أمنيات صعبة المنال بتتويج أحدهما بالكرة الذهبية، حيث لم يسبق لأي لاعب عربي في التاريخ الفوز بهذه الجائزة المرموقة.

مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية تتأهب للكشف عن قائمة المرشحين الـ30 للفوز بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم، الخميس، والتي من المتوقع أن تضم أبرز نجوم العالم وعلى رأسهم الإسباني لامين يامال والفرنسي عثمان ديمبلي، ومحمد صلاح، وهو الثلاثي الأقرب للمنافسة على اللقب، وإن كانت حظوظ صلاح أقل من ديمبلي ويامال.

22 سبتمبر موعداً لليلة المجد

ويقام حفل توزيع الجوائز في 22 سبتمبر (أيلول) المقبل على مسرح دو شاتليه في باريس، ومن المرجح أن تشمل القائمة عدداً من نجوم سان جيرمان، الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المنصرم، حيث سيتم منح الجائزة هذا العام بناء على نتائج الموسم المنقضي وليس السنة التقويمية، أي في الفترة من 1 أغسطس (آب) 2024 إلى 31 يوليو (تموز) 2025.

وهو الأمر الذي يجعل النجم المغربي أشرف حكيمي المدافع الأيمن لمنتخب "أسود أطلس"، وبي إس جي مرشحاً للمنافسة على الكرة الذهبية أيضاً، خاصة أن كان أحد أكثر العناصر تأثيراً في مشوار وبطولات باريس سان جيرمان الموسم الماضي، سواء بدوره الدفاعي الكبير، أو مساهماته التهديفية على مستوى تسجيل وصناعة الأهداف، وهو مصنف حالياً كأفضل مدافع أيمن في العالم، نظراً لقدرته على الجمع بين الواجيات الدفاعية والمهام الهجومية في نفس الوقت.

صلاح 29 هدفاً.. و 18 أسست

ويبرز كذلك اسم محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي، إذ سجل النجم المصري 29 هدفاً، وصنع 18 هدفاً ليساهم في فوز فر يقه بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكن رحلته في دوري الأبطال توقفت عند دور الستة عشر، وتم ترشيح صلاح للقائمة النهائية لنيل الجائزة مرتين من قبل، لكن لم يحالفه الحظ في الفوز بها.

وكان النجم المصري من بين أبرز المرشحين لنيل الجائزة هذا الموسم، لكن خروج فريقه من دوري الأبطال وإنهاء الموسم بلقب وحيد قلل من فرصه في الفوز بها هذا العام.

عثمان ويامال الأقرب للمجد العالمي

يامال وعثمان ديمبيلي من أبرز المرشحين للفوز بالجائزة لعام 2025، حيث فاز الجناح الفرنسي بجميع الألقاب تقريباً خلال موسم 2024-2025 مع سان جيرمان، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، والدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، ولم يفشل سوى في التتويج بلقب كأس العالم للأندية، عقب خسارة فريق العاصمة الفرنسية في النهائي أمام تشيلسي الإنجليزي.

وبصفة عامة، ووفقاً لتقرير "العربية" أحرز ديمبيلي، لاعب برشلونة السابق، 35 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة لزملائه خلال 53 مباراة لعبها بمختلف المسابقات.

من ناحية أخرى، توقفت رحلة اللاعب الإسباني مع برشلونة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، لكنه فاز بالدوري المحلي وكأس الملك.ومع منتخب إسبانيا، وصل يامال لنهائي دوري أمم أوروبا، بعد فوزه على فرنسا بنتيجة 5-4 بالدور قبل النهائي للمسابقة القارية، والذي شهد تسجيله هدفين، فيما أحرز مع الفريق الكتالوني 18 هدفا وصنع 25 هدفا آخر لزملائه في 55 مباراة بجميع البطولات.