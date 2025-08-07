سينسيناتي (الولايات المتحدة) : اعتبر نجم كرة المضرب الإسباني كارلوس ألكاراس أن خسارة نهائي ويمبلدون أمام الايطالي يانيك سينر الشهر الماضي لم تحرمه من البسمة.

جاء كلام الكاراس على هامش انطلاق دورة سيسنيتاني الأميركية لماسترز الألف نقطة "حتى بعد خسارة النهائي، غادرت الملعب بفخر في ويمبلدون".

وتابع "لكن الأهداف يمكن أن تتغير خلال النصف الثاني من الموسم. هدفي هو الاستمرار في القيام بالأشياء الصحيحة وتطوير مستواي. أريد الاستمتاع بوقتي داخل الملعب وخارجه".

وأضاف "لكنني أريد أيضا محاولة استعادة التصنيف الأول بحلول نهاية العام".

وكشف المصنف ثانيا عالميا الذي انسحب من دورة تورونتو قبل أسبوعين شأنه في ذلك شأن سينر، إنه قضى ثلاثة أسابيع هادئة في منزله في إسبانيا بعد هزيمته في ويمبلدون وقال في هذا الصدد "أخذت إجازة لمدة أسبوع، ولم أفعل أي شيء. ثم بدأت التدريب في المنزل وزيارة الأصدقاء والعائلة. مجرد التواجد في المنزل في الصيف، لم أصدق مجرد ذلك".

وأكمل "حاولت الاستفادة القصوى من وقتي. أردت أن أكون قويا في سينسيناتي".

وكان ألكاراس تغلب على سينر في نهائي رولان غاروس في حزيران/يونيو الماضي في مباراة تاريخية ماراثونية تقدم فيها الإيطالي بمجموعتين نظيفتين وسنحت له 3 فرص لحسم النتيجة في صالحه في المجموعة الثالثة، قبل أن يقلب ألكاراس الطاولة عليه.