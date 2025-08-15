لندن : ستكون الأنظار مسلطة على مواجهة المهاجمين السلوفيني بنيامين شيشكو والسويدي فيكتور يوكيريس خلال قمة مانشستر يونايتد وأرسنال المرتقبة على ملعب "اولد ترافورد" الأحد في المرحلة الأولى من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

والمفارقة أنه كانت هناك إمكانية أن يلعب كل من المهاجمين مع الفريق المنافس، إذ سعى أرسنال للتعاقد مع شيشكو مطلع الصيف ودخل في مفاوضات طويلة وشاقة مع لايبزيغ الألماني، لكن لم يتم الاتفاق على صفقة الانتقال، ليحول تركيزه صوب يوكيريس الذي وردت أخبار عن احتمال التحاق بمدربه السابق في سبورتينغ البرتغالي روبن أموريم والانضمام إلى يونايتد.

وافتقد أرسنال الذي حل وصيفا في المواسم الثلاثة الماضية وما زال يبحث عن لقبه الأول في الدوري الممتاز منذ 2004، الى مهاجم قناص في السنوات الأخيرة حيث تعرض البرازيلي غابريال جيزوس لإصابات متكررة، وقام مدربه الاسباني ميكل أرتيتا بإشراك الألماني كاي هافيرتس في مركز قلب الهجوم من دون ان يصيب نجاحا كبيرا.

وقدم يوكيريس اداء رائعا في صفوف سبورتينغ في الموسمين الأخيرين وسجل 97 هدفا في 102 مباراتين معظمها بإشراف مدرب يونايتد الحالي أموريم، كما سجل 12 هدفا في آخر 17 مباراة في صفوف منتخب بلاده.

حصل أرسنال على خدماته بعقد لمدة 5 سنوات وبصفقة بلغت 62.9 مليون يورو (قرابة 73.45 مليون دولار).

وقال ارتيتا عن مهاجمه الجديد إنه "لاعب عندما تترك له مساحة في مواجهة واحد ضد واحد، سيدمرك".

وسبق ليوكيريس ان اختبر اللعب في الدوري الممتاز حيث فشل في فرض فعاليته التهديفية مع برايتون، لكنه تألق في دوري المستوى الثاني (تشامبيونشيب) حيث سجل 41 هدفا في 121 مباراة مع كوفنتري وسوانسي سيتي.

ثلاثي هجومي جديد

في المقابل، منحت إدارة مانشستر يونايتد أموريم الموارد اللازمة لإصلاح هجومه من خلال التعاقد مع شيشكو والكاميروني براين مبومو والبرازيلي ماتيوش كونيا بتكلفة إجمالية تجاوزت 200 مليون جنيه إسترليني (290 مليون دولار)، بعد ان اكتفى الفريق بتسجيل 44 هدفا فقط في 38 مباراة الموسم الماضي.

وسجل شيشكو الفارع الطول (1.95 م) خلال عامين بقميص لايبزيغ 39 هدفا في 87 مباراة في مختلف المسابقات، منها 13 هدفا مع 5 تمريرات حاسمة في البوندسليغا الموسم الماضي. على الصعيد الدولي، سجل لبلاده 16 هدفا في 41 مباراة.

حصل يونايتد على خدماته بعد منافسة شرسة مع جاره نيوكاسل قبل ان يحسم الأمر في صالحه بصفقة مقدرة بـ99 مليون دولار.

أشاد به مدير كرة القدم في يونايتد جيسون ويلكوكس بقوله "يمتلك بنيامين قدرة نادرة بين الإيقاع السريع والهيمنة الجسدية على المدافعين، ليشكل أحد أبرز المواهب الاستثنائية الصاعدة في كرة القدم".

أضاف "تابعنا مسيرة بنيامين عن قرب، وخلصت كل تحاليل البيانات إلى أنه يملك المتطلبات والشخصية للتألق مع مانشستر يونايتد".

شهد يونايتد أسوأ نتيجة له منذ هبوطه عام 1974 خلال موسمه الأول مع أموريم، حيث احتل الشياطين الحمر المركز الخامس عشر في الدوري الممتاز وفشلوا في التأهل إلى احدى المسابقات الاوروبية بعد خسارتهم نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) امام توتنهام.