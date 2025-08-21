ريو دي جانيرو (البرازيل) : أشاد الحارس الإنكليزي بيتر شيلتون بتحطيم نظيره فابيو الذي يدافع عن عرين فلومينينسي البرازيلي، رقمه القياسي لأكثر عدد من المباريات التنافسية في كرة القدم للرجال، واصفا إياه بـ"الإنجاز الرائع".

وكان فابيو، البالغ 44 عاما، حطّم رقم شيلتون القياسي الثلاثاء عندما خاض مباراته الرقم 1391 في الفوز على أميركا دي كالي الكولومبي 2 0 على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.

وكتب شيلتون في منشور عبر حسابه على منصة "اكس" "تهانينا الحارة لفابيو ديفسون لوبيس ماسييل لتحطيمه رقمي القياسي، وهو رقم كنت فخورا بحمله لأكثر من 28 عاما لأكثر المباريات تنافسية في تاريخ كرة القدم".

وتابع "الاحتفاظ بالرقم القياسي ضمن اتحاد حراس المرمى إنجاز رائع يا فابيو #فخور".

وقالت وسائل الإعلام البرازيلية وفلوميننسي إن فابيو بات الآن يقف وحيدا في تاريخ كرة القدم، على الرغم من أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) لم يعلنا رسميا أن الرقم قياسي حتى الآن.

وقال فابيو الذي قضى مسيرته الكروية بأكملها في البرازيل، عقب الحفاظ على شباكه نظيفة في مباراة إياب دور الـ16 من بطولة كوبا سود أميركانا "أحيانا لا ندرك أهمية إنجاز كبير كهذا، وهو رقم قياسي صامد منذ سنوات عديدة".

هتف مشجعو الفريق المضيف "فابيو أفضل حارس مرمى في البرازيل"، وحصل على لوحة تذكارية تخليدا لهذا الإنجاز.

في المقابل، قال ريناتو غاوتشو مدرب فلوميننسي "لا أحد يلعب هذا العدد من المباريات من دون مستوى احترافي كهذا".

وأضاف "سيواصل اللعب بلا شك لفترة طويلة. سيكون من الصعب على أي لاعب آخر تجاوز رقمه القياسي".

فاز فابيو بكأس ليبرتادوريس مع فلوميننسي عام 2023، وكان ضمن الفريق الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة هذا الصيف. شارك في 976 مباراة مع كروزيرو بين عامي 2005 و2022، بعدما لعب 30 مباراة مع أونياو بانديرانتي و150 مباراة مع فاسكو دا غاما.

كانت مشاركته القياسية ضد أميركا دي كالي هي مباراته الرقم 235 مع فلوميننسي.