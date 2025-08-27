واشنطن : خسر كليفلاند كافالييرز الذي كان أفضل فريق في المنطقة الشرقية خلال الموسم الماضي من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، جهود لاعبه ماكس ستراس بين ثلاثة وأربعة أسابيع بسبب الإصابة، وفق ما أعلن الثلاثاء.

وقال كافالييرز في بيان إن ستروس عانى من كسر في عظمة تربط الإصبع الصغير بالقدم خلال التمارين الاستعدادية للموسم الجديد.

وبعد العملية الجراحية التي خضع لها في إنديانابوليس، من المتوقع أن يستأنف ستراس نشاطه في الملاعب في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر، ما يعني غيابه عن بداية الموسم الجديد الذي يستهله فريقه في 22 تشرين الأول/أكتوبر ضد مضيفه نيويورك نيكس.

وسجل ابن الـ29 عاما ما معدله 9.4 نقاط مع 4.3 متابعات و3.2 تمريرة حاسمة في 50 مباراة الموسم الماضي، منها 37 مباراة كأساسي مع الفريق الذي حقق 64 فوزا مقابل 18 خسارة خلال الموسم المنتظم، ليكون الأفضل في المنطقة الشرقية.

وحقق ستراس أفضل مردود له على الإطلاق في الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) بعدما سجل ما معدله 11.7 نقطة مع 5.7 متابعات و3.9 تمريرة حاسمة، إلا أن ذلك لم يجنب كافالييرز الخروج من الدور الثاني على يد إنديانا بايسرز.

وبدأ ستراس مشواره في الدوري عام 2019 مع شيكاغو بولز ودافع عن ألوان ميامي هيت من 2020 حتى 2023 قبل الانتقال إلى كافالييرز في 2023 بعقد لأربعة أعوام مقابل 63 مليون دولار.