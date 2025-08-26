نيويورك : استهلّت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الثانية عالميا، مشوارها في بطولة أميركا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوز سهل على الكولومبية إيميليانا أرانغو 6 1 و6 2 الثلاثاء، بالغة بذلك الدور الثاني من البطولة التي تُوّجت بلقبها في 2022.

وبدأت البولندية المباراة بقوة، فكسرت إرسال الكولومبية مرتين في المجموعة الأولى، في الشوطين الرابع 3 1، والسادس 5 1، في طريقها لحسمها 6 1.

وواصلت شفيونتيك ضغطها على أرانغو في المجموعة الثانية، فنسجت على المنوال عينه كما في الأولى، محققة كسرين للإرسال في الشوطين الأول والسابع في طريقها لحسمها 6 2، بعد ساعة ودقيقة واحدة فقط من اللعب.

وتواجه البالغة 24 عاما والباحثة عن لقب سابع في الغراند سلام، في الدور الثاني الهولندية سوزان لامينس الفائزة على الأميركية فاليري غلوزمان 6 4 و6 2.

وعبرت الأسترالية مايا جوينت إلى الدور عينه على حساب فيكتوريا خيمينيس من أندورا 6 4 و7 6 (8/6) بانتظار الفائزة بين الأميركية التاسعة أماندا أنيسيموفا والأسترالية كيمبرلي بيريل.

وتغلبت الأوكرانية مارتا كوستيوك على البريطانية كايتي بولتر 6 4 و6 4، وتواجه التركية زينب سونميز في الدور الثاني.

وحققت البرازيلية بياتريس حداد مايا الفوز على البريطانية سوناي كارتال 6 3 و1 6 و6 1، ضاربة موعدا مع الفرنسية لويس بواسون أو السويسرية فيكتوريا غولوبيتش في الدور المقبل.

ولدى الرجال، بلغ الكندي دينيس شابوفالوف (29) الدور الثاني على حساب المجري مارتون فوشوفيتش 6 4 و6 4 و6 0، على أن يلتقي بالفائز بين الفرنسي فالنتان رواييه أو الصيني بو إينشاكيتي.

وقلب الإيطالي لورنتسو موزيتي العاشر تأخره أمام الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار إلى فوز 6 7 (3 7) و6 3 و6 4 و6 4.