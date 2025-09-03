لوس انجليس (الولايات المتحدة) : تحايل فريق لوس أنجليس كليبرز على قواعد سقف رواتب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بدفع مبلغ 28 مليون دولار للنجم كواهي لينرد مقابل وظيفة وهمية، وفقا لادعاءات في بودكاست "بابلو فايندز آوت" الأربعاء.

واستشهد الصحافي بابلو توري بوثائق قانونية في تقريره بأن لينرد تلقى أجره من شركة زراعة أشجار مُفلسة تُدعى "أسبايريشن"، وكان ستيف بالمر، مالك كليبرز، مستثمرا رئيسيا فيها.

وأفاد توري أن لينرد وقع عقدا بقيمة 28 مليون دولار على مدى أربع سنوات لتسويق ودعم شركة أسبايريشن، لكنه لم يفعل ذلك قط.

وأبلغ موظف لم يُكشف عن هويته، يُزعم أنه عمل لدى أسبايريشن، توري أن المبلغ المدفوع للينرد "كان للتحايل على سقف الرواتب".

وردّ فريق كليبرز على توري ببيان نفى فيه هذه الادعاءات، وقال: "لم يتحايل السيد بالمر ولا فريق كليبرز على سقف الرواتب أو يتورطا في أي سوء سلوك يتعلق بأسبايريشن. أي ادعاء مخالف باطل بشكل قاطع".

وانضم لينرد، بطل الدوري مع سان أنتونيو سبيرز (2014) وتورونتو رابتورز، إلى كليبرز في صفقة ضخمة عام 2019 بعد قيادته رابتورز إلى اللقب.

وحصل لينرد كلاعب حر على مبلغ أقل مما عرضه تورونتو للعب إلى جانب بول جورج والعودة إلى مسقط رأسه لوس أنجليس.