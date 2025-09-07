نيويورك : ثأر الإسباني كارلوس ألكاراس من الإيطالي يانيك سينر عندما تغلب عليه 6 2 و3 6 و6 1 و6 3 الأحد في المباراة النهائية لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، منتزعا منه صدارة التصنيف العالمي.

وهو اللقب الثاني في فلاشينغ ميدوز لألكاراس البالغ من العمر 22 عاما والذي ثأر لخسارته أمام سينر في المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون في تموز/يوليو الماضي عندما حرمه الاخير من تحقيق هاتريك متتال في نادي عموم انكلترا، بعد الأول عام 2022.

وأمام ناظري الرئيس الاميركي دونالد ترامب، حقق ألكاراس اللقب الكبير الثاني هذا الموسم بعد رولان غاروس عندما تغلب على سينر بالذات، والسادس في سبع نهائيات غراند سلام بعد فلاشينغ ميدوز عام 2022 على حساب النروجي كاسبر رود وويمبلدون 2023 على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش ورولان غاورس 2024 على حساب الالماني ألكسندر زفيريف وويمبلدون 2024 على حساب ديوكوفيتش ورولان غاروس 2025.

ولم يسبق للاعبَين أن التقيا ثلاث مرات في نهائي بطولات غراند سلام خلال الموسم نفسه منذ بداية عصر الاحتراف عام 1968.

بعد أن أصبح أصغر مصنف عالميا في تاريخ تصنيفات رابطة اللاعبين المحترفين (التي أُنشئت عام 1973) بفوزه بأول لقب له في نيويورك عام 2022، سيعود ألكاراس إلى صدارة التصنيف لأول مرة منذ أيلول/سبتمبر 2023.

وأنهى ألكاراس فترة سيطرة متواصلة استمرت 65 أسبوعا لسينر الذي انتزع الصدارة في حزيران/يونيو 2024 وفاز ببطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير الماضي ثم ويمبلدون قبل شهرين.