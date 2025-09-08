بودابست : حقق المنتخب الإيطالي انتصارا قاتلا بسيناريو هيتشكوكي على نظيره الإسرائيلي 5 4، بعد مواجهة مثيرة تبادل فيها المنتخبان التقدم وشهدت أربعة أهداف في الدقائق العشر الأخيرة، وذلك ضمن منافسات المجموعة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2026 لكرة القدم الإثنين.

ورفع منتخب المدرب جينارو غاتوزو رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني (4 مباريات)، تاركا نظيره الإسرائيلي خلفه في المركز الثالث بفارق الأهداف بتسع نقاط كذلك (5 مباريات) في المجموعة التي تتصدرها النرويج بالعلامة الكاملة 12 نقطة (4 مباريات).

وتستضيف النرويج مولدوفا متذيلة الترتيب من دون نقاط، الثلاثاء.

سجّل لإيطاليا مويس كين (40 و54)، وماتيو بوليتانو (58) والبديل جاكومو راسبادوري (81) وساندرو تونالي (90+1).

في المقابل أحرز مانويل لوكاتيلي (16 بالخطأ في مرمى فريقه)، ودور بيرتز (52 و89) وأليساندرو باستوني (87 بالخطأ في مرمى فريقه) أهداف إسرائيل.

وضمن المجموعة الثانية، حققت سويسرا انتصارها الثاني تواليا من بوابة ضيفتها سلوفينيا 3 0.

افتتح نيكو إلفيدي التسجيل لسويسرا (18) وأضاف بريل إمبولو (33) ودان ندويي (38) الهدفين الثاني والثالث تواليا.

وأسقطت كوسوفو ضيفتها السويد بمفاجأة 2 0 بهدفي إلفيس ريكسبيكاج (26) وفيدات موريكي مهاجم مايوركا الإسباني (42).

ورفع منتخب المدرب مورات ياكين رصيده إلى ست نقاط في الصدارة أمام كوسوفو في المركز الثاني بثلاث نقاط، فيما تحتل السويد المركز الثالث بنقطة واحدة، وتتذيل سلوفينيا الترتيب بنقطة واحدة أيضا.