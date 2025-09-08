زغرب : استعادت كرواتيا صدارة المجموعة الثانية عشرة بعد فوزها على ضيفتها مونتينيغرو منقوصة العدد 4 0 الإثنين، في الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

افتتح كريستيان ياكيتش التسجيل (35) قبل طرد أندريا بولاتوفيتش ببطاقة صفراء ثانية (42)، وعزز أندري كراماريتش النتيجة (51) ثم سجل إيدفن كوتش هدفا عكسيا (86) وأنهى إيفان بيريشيتش الأمور بالرابع (90+2).

ورفعت كرواتيا رصيدها إلى 12 نقطة من أربع مباريات، بفارق الأهداف عن الجمهورية التشيكية (5 مباريات).

ويتأهل إلى المونديال المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى، أبطال المجموعات الـ12، فيما تُحسم البطاقات الأربع الأخرى عبر ملحق قاري من أربعة مسارات.

وكانت هذه أول مواجهة بين كرواتيا وصيفة مونديال 2018، ومونتينيغرو التي لم يسبق لها التأهل إلى المحفل العالمي منذ استقلالها (بدءا من مونديال جنوب إفريقيا 2010).

تجمد رصيد مونتينيغرو عند 6 نقاط في المركز الرابع بعد تكبدها الخسارة الثالثة تواليا في التصفيات عقب فوزين افتتاحيين.

وتقدمت كرواتيا بتسديدة بعيدة من ياكيتش على الجهة اليمنى (35)، سجل على إثرها هدفه الدولي الأول في 13 مباراة.

وأكملت مونتينيغرو المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد كوري ببطاقة صفراء ثانية (42) تلقاها بعد الأولى بثماني دقائق.

وأضاف كراماريتش هدفا ثانيا إثر متابعته كرة يوسيب ستانيسيتش بعد ركلة ركنية (51)، قبل أن يسجل كوتش هدفا ثالثا بالخطأ في مرماه (86)، ثم يُطلق المخضرم بيريشيتش رصاصة الرحمة (90+2).

وحققت جزر فارو فوزها الثاني على مضيفتها جبل طارق بهدف نظيف سجله مارتن أغنارسون (68)، رافعة رصيدها إلى ست نقاط، فيما بقيت جبل طارق من دون نقاط.

وفي المجموعة الثالثة، حققت الدنمارك فوزها الأول بثلاثية نظيفة أمام مضيفتها اليونان.

سجل ميكل دامسغارد (32) وأندرياس كريستنسن (62) وراسموس هويلوند (81) الأهداف الثلاثة.