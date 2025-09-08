إيلاف من القاهرة: بعد أن فعلها "نشامى الأردن"، و "أسود أطلس" المغربي، ها هو ثالث المنتخبات العربية لكرة القدم، الذي ينجح في حجز بطاقة التأهل لمونديال 2026، في انتظار بقية المنتخبات العربية التي تملك حظوظاً كبيرة في بلوغ كأس العالم، حيث من المتوقع أن يشارك العرب بالعدد القياسي من المنتخبات مقارنة بأي نسخة سابقة، في ظل توسيع قاعدة المشاركة المونديالية، وسهولة التصفيات إلى حد كبير.

فقد حسم منتخب تونس تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، بعد العودة بانتصار ثمين من مواجهة غينيا الاستوائية.

A win seemed unlikely, but Mohamed Ali Ben Romdhane had no intention of seeing Tunisia's qualification for the 2026 World Cup postponed until October. Especially after Aymen Dahmen's heroic saves. And then came the 90th+4 minute. pic.twitter.com/WeFmv7uDLj — Léo Aschi (@_LeoAschi_) September 8, 2025

مباراة غينيا الاستوائية ضد تونس، حُسمت بهدف قاتل في الوقت بدل من الضائع، على ملعب مالابو بالعاصمة الغينية، لحساب مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات المونديال.

مجريات مباراة مباراة غينيا الاستوائية ضد تونس، كانت متوازنة خلال الشوط الأول بصورة كبيرة، وتبادل كل منهما المحاولات على مرمى التاني، لكن التعادل السلبي فرض نفسه.بينما خلال الشوط الثاني من مباراة غينيا الاستوائية ضد تونس، تراجع لاعبي نسور قرطاج بصورة واضحة للخلف.

فيما تألق حارس المرمى أمام 3 محاولات خطيرة من هجوم أصحاب الأرض، حيث إن التسديدة الأولى كانت من ركلة حرة قوية أبعدها الحارس، ثم من لعبة أخرى داخل منطقة الجزاء تصدى حارس منتخب تونس ثم ارتطمت في القائم، حين كانت المحاولات الأخيرة تسديدة زاحفة تصدى لها أيضًا.

وتمكن منتخب تونس من إحراز الهدف الثمين عن طريق محمد علي بن رمضان، الذي شارك بديلًا ليوقع على هدف التأهل إلى كأس العالم في الدقيقة 90+4.وبعد هدف لاعب الأهلي المصري الثمين المؤهل إلى كأس العالم، بلغ منتخب تونس نهائيات المونديال، للمرة السابعة في تاريخه، والثالثة تواليًا، منذ نسخة روسيا 2018.

منتخب تونس رفع رصيده إلى 22 نقطة، لتوقع الفارق مع ناميبيا المنافس المباشر إلى 10 نقاط، ليؤكد نسور قرطاج التأهل الرسمي لمونديال أميركا، قبل جولتين على نهاية التصفيات.

منتخب المغرب بلغ نهائيات مونديال 2026