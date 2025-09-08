نيويورك : أُوقف الأوروغوياني لويس سواريس مهاجم إنتر ميامي، لثلاث مباريات من قبل رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم "أم أل أس"، إثر بصقه على أحد مسؤولي نادي سياتل ساوندرز خلال مواجهتهما في نهائي كأس الرابطتين الأميركية المكسيكية.

وكانت لجنة الانضباط في البطولة، أوقفت سواريس 6 مباريات الجمعة، مشيرة إلى أن العقوبة ستكون سارية المفعول فقط في النسخة المقبلة من هذه البطولة العام المقبل، وأنها تحتفظ "بحق فرض" عقوبات إضافية بحق اللاعب.

وفاجأ ساوندرز، إنتر المدجج بالنجوم وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة في نهائي كأس الرابطتين على ملعب "لوميل فيلد" في سياتل.

وفور انطلاق صافرة النهاية، اندفع سواريس نحو لاعب وسط سياتل ساوندرز المكسيكي أوبيد فارغاس (20 عاما)، وأمسكه من عنقه، مما أدى إلى اندلاع شجار شارك فيه عدد من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني من كلا الجانبين.

وسارع المسؤولون لإعادة الأمور الى نصابها، إلا أن الكاميرات التقطت في وقت لاحق مشاهد لسواريس وهو يبصق على أحد أعضاء عناصر الأمن لسياتل بعد ابتعاده عن فارغاس.

وسحبت رابطة الدوري أيضا، حقوق اعتماد ستيفن لينهارت، عضو فريق ساوندرز، لما تبقى من الموسم ومباريات التصفيات، مما منعه من التواجد في الملعب أو غرف تبديل الملابس أو بالقرب منها.

واعتذر سواريس (38 عاما) في بيان نشره على حسابه الرسمي في منصة إنستغرام الخميس. كتب "أشعر بالسوء حيال ما حدث، ولم أرد أن أفوّت الفرصة للاعتراف بذلك والاعتذار لكل من شعر بالأذى بسبب ما فعلته".

بدوره، نشر نادي إنتر ميامي بيانا على منصة "اكس" الخميس ندّد فيه بالحادثة.

وقال "هذه التصرفات لا تعكس قيم رياضتنا، ونؤكد التزامنا الدائم بالحفاظ على أعلى معايير الروح الرياضية داخل الملعب وخارجه".