نيويورك : سجل كيلي أوبري سلة قاتلة قبل 8.7 ثوان من النهاية منحت الفوز لفريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على ضيفه بوسطن سلتيكس 102 100، فيما واصل أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب بدايته التاريخية بفوزه الحادي عشر أمام غولدن ستايت ووريرز 126 102 الثلاثاء، ضمن مباريات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).

على ملعب "ويلز فارغو سنتر" في فيلادلفيا، تألق الثنائي تايريز ماكسي والبديل جاستن إدواردز، فسجل الاول 21 نقطة وأضاف الثاني 22، إلّا أن أوبري سرق الأضواء في اللحظة الحاسمة بعدما تابع رمية من إدواردز كانت الوحيدة التي فشل فيها في تلك الأمسية، ليخطف الفوز لفريقه.

قال ماكسي عن سلة أوبري الأخيرة "كانت صعبة للغاية. لقد كافح بقوة. وضعنا جاستن في موقع جيد للتسجيل، ونجح أوبري في التقاط المتابعة ووضعها في السلة".

وأهدر ديريك وايت صاحب 18 نقطة مع سلتيكس رمية يائسة من منتصف الملعب في نهاية المباراة، ليحقق سفنتي سيكسرز فوزه الثاني على سلتيكس هذا العام مقابل خسارة.

أضاف ماكس "هكذا تسير الأمور. أشعر وكأننا لعبنا ضدهم 100 مرة منذ انضمامي إلى الدوري. إنهم يعرفون ما سنفعله، ونحن نعرف ما سيفعلونه".

وشدد ابن الـ 25 عاما على أن الفوز في مباريات متقاربة جدا يعتمد على أمور بسيطة "المرونة. نثق ببعضنا البعض. حاولنا فقط تقديم أداء رائع ودفاع قوي في الربع الرابع".

وبالفعل، قدّم إدواردز ابن الـ 21 عاما المتحدر من فيلادلفيا حيث توج مرتين بطلا للمدارس، أداء مثاليا مذهلا فنجح في تسجيل 8 رميات من أصل 8 وأضاف إليها 5 رميات ثلاثية من العدد ذاته، قبل أن يفشل في رميته الوحيدة التي مهدت الطريق لسلة الفوز.

في أوكلاهوما، واصل الكندي شاي غلجيوس ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، تألقه وفريقه ثاندر بدايته التاريخية بفوزه الكبير على ووريرز.

وسجل غلجيوس ألكسندر (27 عاما) الذي اختير أيضا أفضل لاعب في النهائيات الموسم الماضي، 28 نقطة وأضاف إليها 11 تمريرة حاسمة و5 متابعات، فيما ساهم تشيت هولمغرين بـ 23 نقطة و11 متابعة، وقادا فريقهما لفوزه الثالث تواليا ولتعزيز أفضل بداية في تاريخه في الدوري برصيد 11 فوزا مقابل هزيمة.