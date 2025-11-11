روما : استعان أتالانتا الذي يقبع في المركز الثالث عشر في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بمدرب فيورنتينا السابق رافاييلي بالادينو للاشراف عليه خلفا للمقال الكرواتي إيفان يوريتش، وفق ما أعلن الثلاثاء.

وقال النادي الفائز بلقب "يوروبا ليغ" عام 2024 "وقع رافاييلي بالادينو مع النادي الأزرق والأسود عقدا ينتهي في 30 حزيران/يونيو 2027".

وبدأ الدولي الإيطالي السابق، البالغ 41 عاما، مشواره التدريبي مع مونزا، أولا مع الفرق العمرية قبل استلام الفريق الأول عام 2022 للاشراف عليه موسمين في دوري الدرجة الأولى.

انضم بعدها إلى فيورنتينا الموسم الماضي وأنهى معه الدوري الإيطالي في المركز السادس، قبل أن يفاجئ الجميع بتركه منصبه في تموز/يوليو بعد موسم واحد مع الفريق.

وقرر أتالانتا الإثنين التخلي عن يوريتش الذي استلم المهمة في تموز/يوليو خلفا لجان بييرو غاسبيريني، وذلك غداة الهزيمة الثقيلة في الدوري أمام ساسوولو 0 3.

واجه يوريتش (50 عاما) مهمة شاقة لخلافة غاسبيريني الذي انتقل هذا الموسم إلى روما بعدما حوّل أتالانتا في سبعة مواسم إلى قوة لا يستهان بها في الدوري الإيطالي.

وكما كان يخشى العديد من المراقبين وجماهير أتالانتا عند تعيينه، فشل المدرب الكرواتي في مواجهة التحدي.

تحت قيادته، فاز أتالانتا بأربع مباريات فقط (اثنتان في الدوري ومثلهما في دوري أبطال أوروبا) من أصل 15 خاضها منذ آب/أغسطس.

في الدوري، مُني أتالانتا بهزيمتين متتاليتين ويحتل المركز الثالث عشر بعد المرحلة الحادية عشرة، بفارق 11 نقطة عن إنتر وروما المتصدرين..