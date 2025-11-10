إيلاف من الرباط: كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن الكرة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي سيحتضنها المغرب ما بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026.

الكرة الرسمية التي حملت اسم “ITRI” – وتعني “النجم” بالأمازيغية، جاءت بتصميم مستوحى من الثقافة المغربية الأصيلة وفن الفسيفساء الذي يزين المعمار التقليدي في مدن فاس ومراكش وتطوان.

وقدمت شركة "بوما" الألمانية، الراعي الرسمي للمسابقة، كرة تمزج بين الألوان الوطنية المغربية، الأبيض كرمز للنقاء والسلام، والأحمر والأخضر اللذان يعكسان ألوان العلم الوطني، في توليفة بصرية أنيقة تجسد روح الهوية المغربية وجمالها الفني.

الكرة الرسمية لكأس أمم أفريقيا 2025



ونشر “الكاف” عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقا) صورة للكرة الجديدة، التي لاقت إشادة واسعة من الجماهير والنقاد الرياضيين، إذ اعتبرها كثيرون واحدة من أجمل الكرات في تاريخ البطولة، سواء من حيث التصميم أو الرسائل الرمزية التي تحملها.

وتأتي استضافة المغرب لهذه الدورة من البطولة في سياق خاص، إذ يسعى البلد إلى تأكيد ريادته في تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، بعد نجاحه في استضافة منافسات عالمية وإقليمية عدة، آخرها بطولة كأس العالم للأندية 2023.

كما تندرج هذه الاستضافة ضمن الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس، الهادفة إلى جعل المغرب منصة رياضية إفريقية وعالمية، تربط بين شمال القارة وجنوبها، وتعزز إشعاع الدبلوماسية الرياضية للمملكة.

ويشكل تنظيم “كان 2025” محطة جديدة في مسار التحضير المغربي المشترك مع اسبانيا والبرتغال لملف كأس العالم 2030، حيث تمثل البطولة القارية اختبارا تنظيميا وتقنيا لقدرات المغرب في إدارة تظاهرة رياضية ضخمة تمتد عبر مدن متعددة، من طنجة (شمال) إلى أكادير (وسط) المغرب.

واختار الاتحاد القاري لكرة القدم تنظيم البطولة في فترة شتوية تتيح مشاركة نجوم القارة دون تأثير على التزاماتهم مع أنديتهم الأوروبية، بما يضمن مستوى تنافسيا عاليا وحضورا جماهيريا واسعا.

وستعرف الدورة الجديدة لكأس الأمم الأفريقية مشاركة 24 منتخبا، توزَّع على ست مجموعات، يتأهل منها البطل والوصيف وأفضل أربعة ثوالث إلى الدور ثمن النهائي، ثم تستكمل المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

ومن المنتظر أن تحتضن مباريات البطولة مدن الرباط، الدار البيضاء، مراكش، فاس، طنجة وأكادير، وسط تجهيزات متطورة وملاعب حديثة، ستجعل من “كان المغرب 2025” نسخة تاريخية بكل المقاييس.