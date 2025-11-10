تورينو (إيطاليا) : ضرب الأميركي تايلور فريتس، المصنف سادسا عالميا، بقوة في مستهل مشاركته الثالثة في بطولة أيه تي بي الختامية لكرة المضرب، وذلك بفوزه على الوافد الجديد الإيطالي لورنتسو موزيتي 6 3 و6 4 الإثنين في تورينو.

واحتاج فريتس الذي وصل إلى نصف نهائي البطولة عام 2022 في مشاركته الأولى ثم إلى النهائي العام الماضي حين خسر أمام الإيطالي يانيك سينر، إلى ساعة و42 دقيقة كي يخرج منتصرا من مباراته الأولى في مجموعة "جيمي كونورز" التي تضم الإسباني كارلوس ألكاراس الفائز الأحد على الأسترالي أليكس دي مينور.

وبفضل إرسالاته الساحقة التي بلغت 13 مقابل 5 لمنافسه الإيطالي الذي استفاد من انسحاب الصربي نوفاك ديوكوفيتش عشية البطولة كي ينال بطاقة مشاركته الأولى، فرض فريتس سيطرته على مواجهته السادسة مع المصنف تاسعا، كاسرا إرساله أيضا مرتين في اللقاء.

وبهذا الانتصار، عادل ابن الـ28 عاما الأرقام بين اللاعبين من حيث المواجهات المباشرة بواقع ثلاثة انتصارات لكل منهما، مستفيدا من الإرهاق البدني الذي عانى منه موزيتي نتيجة مواجهته ديوكوفيتش في نهائي دورة أثينا السبت والذي حسمه الصربي بثلاث مجموعات وقرابة ثلاث ساعات.

وقال فريتس الذي وصل إلى تورينو قبل أسبوع تحضيرا للبطولة "أنا سعيد جدا. أعتقد أنني أتقنت الكثير من الأمور. قدمت أداء رائعا في بداية المباراة، ونجحت في استغلال إرسالي من أجل الخروج من بعض المواقف الصعبة وتجنب إمكانية التعرض لكسر الإرسال".

وتابع "لعبت بشكل جيد طوال المجموعة الثانية، وسنحت لي العديد من الفرص لكسر الإرسال من أن دون أن أستغلها".