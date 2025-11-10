روما : توقع مدرب المنتخب الإيطالي لكرة القدم جينارو غاتوزو من لاعبيه "أقصى التزام ممكن" في الجولتين الأخيرتين من تصفيات مونديال 2026 ضد مولدافيا الجمعة والنروج الأحد، حتى وإن كان مصيرهم ليس بأيديهم.

وقال غاتوزو في مؤتمر صحافي "لن يكون اختبارا سهلا، أريد أن أرى أقصى التزام ممكن لمواصلة ما بدأناه في أيلول/سبتمبر"، مضيفا "ضد مولدافيا، سنجرب لاعبين لم يشاركوا كثيرا، لكن علينا أن نفكر في أنفسنا وليس بما ستفعله النروج".

وقبل جولتين على نهاية التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026، تتخلف إيطاليا بفارق ثلاث نقاط عن النروج المتصدرة، مع أفضلية كبيرة للأخيرة من ناحية فارق الأهداف (+26 مقابل +10 لإيطاليا)، ما يجعل إرلينغ هالاند ورفاقه الأوفر حظا لنيل بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة التاسعة حتى لو خسروا أمام رجال غاتوزو في الجولة الأخيرة الأحد.

ويتخوف الإيطاليون من تكرار كابوس المونديالين الأخيرين اللذين غابوا عنهما بعدما فشلوا في تجاوز الملحق القاري.

ورأى لاعب وسط ميلان السابق أن "مباراة مولدافيا هي الأهم لأن التحضير لمباراة النروج أسهل. نعلم أن هذا الفريق النروجي قادر على التسبب لنا بالمشاكل، بسرعته وحضوره البدني وأسلوبه الكروي الاستثنائي".

لا يزال بإمكان إيطاليا حسابيا احتلال المركز الأول، وبالتالي التأهل مباشرة إلى النهائيات، لكن عليها تسجيل عدد كبير جدا من الأهداف في مباراتيها الأخيرتين وهذا أمر مستبعد إلى حد كبير، ما يرجح انتقالها لخوض الملحق.

هناك سيناريو محتمل آخر يتمثل في إهدار النروج نقاطها الأولى بالخسارة أو التعادل مع إستونيا (المركز الرابع، 7 نقاط) وفوز إيطاليا بمباراتيها الأخيرتين.

سيغيب عن فريق غاتوزو في مباراتيه الأخيرتين مهاجم فيورنتينا مويس كين الذي سجل ستة أهداف في آخر أربع مباريات مع المنتخب، وذلك بسبب إصابة تعرض لها مع فريقه.

ومنذ توليه المسؤولية خلفا للوتشانو سباليتي الذي أقيل بعد الهزيمة في أوسلو أمام النروج 3 0 مطلع حزيران/يونيو، أعاد غاتوزو إحياء الروح في المنتخب الذي حقق أربعة انتصارات متتالية تحت قيادته، مسجلا 16 هدفا.

وأوضح غاتوزو أن المعسكر التدريبي الذي كان من المقرر إقامته في البداية استعدادا للملحق المقرر في نهاية آذار/مارس، لم يحصل "بسبب نقص الأماكن المتاحة في جدول المباريات".