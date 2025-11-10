تورينو (إيطاليا) : بدأ الإيطالي يانيك سينر الذي تنازل مجددا عن صدارة التصنيف لصالح غريمه الإسباني كارلوس ألكاراس، حملة الدفاع عن لقبه في بطولة أيه تي بي الختامية لكرة المضرب المقامة بين جماهيره في تورينو بفوز مستحق على الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم الثامن 7 5 و6 1 الإثنين.

وجدد ابن الـ24 تفوقه على الكندي الذي يكبره بعام، بعدما سبق أن تغلب على الأخير ثلاث مرات في 2025، آخرها قبل أيام معدودة في نهائي دورة باريس لماسترز الألف نقطة، محققا انتصاره الرابع بالمجمل على الكندي في 6 مواجهات.

وقدم سينر وجهين مختلفين في مباراته الأولى ضمن مجموعة "بيورن بورغ" التي تضم الألماني ألكسندر زفيريف الفائز الأحد على الأميركي بن شيلتون، إذ عانى في المجموعة الأولى أمام أوجيه ألياسيم الذي يخوض البطولة للمرة الثانية، بعد أولى عام 2022 حين خرج من الدور الأول، قبل أن يفرض هيمنته التامة في الثانية، مستفيدا من الوضع البدني لمنافسه الذي طلب وقتا مستقطعا طبيا في نهاية المجموعة الأولى.

واحتاج الإيطالي، المرجح ألا يكفيه الاحتفاظ باللقب والنقاط الـ1500 التي نالها الموسم الماضي من أجل استعادة صدارة التصنيف من ألكاراس، إلى ساعة و40 دقيقة كي يخرج فائزا في مستهل مغامرته الرابعة في البطولة التي وصل أيضا إلى مباراتها النهائية عام 2023 وخسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ورفع سينر عدد انتصاراته المتتالية في الملاعب المغلقة إلى 27، من دون أن يخسر أيضا أي مجموعة في البطولة الختامية منذ نهائي 2023.

وواجه سينر ندية في المجموعة الأولى التي جاءت متوازنة باستثناء الشوط السادس حين حصل على فرصتين لكسر الإرسال وخلق الفارق من دون أن يستثمرهما، على غرار ما حصل في الشوط العاشر حين فرط بفرصة أيضا.

وبقي التعادل سيّد الموقف حتى نجح الإيطالي أخيرا في كسر إرسال منافسه في الشوط الثاني عشر، حاسما المجموعة 7 5 في 58 دقيقة.

وقال سينر "كانت مباراة صعبة حتى أصبحت النتيجة 6 5. حصلت على بعض الفرص لكسر الإرسال. لقد أرسل بشكل جيد... أنا سعيد لتجاوزي امتحان صعب اليوم. من البديهي أن الفوز بالمباراة الأولى أمر مهم جدا في هذه البطولة... أنا سعيد جدا".

وتمنى الإيطالي "إلا يكون أي شيء خطير" في ما يخص إصابة أوجيه ألياسيم، مضيفا "أتمنى له الشفاء العاجل على أمل أن يعود 100 بالمئة بدنيا".

وبدأ سينر المجموعة الثانية من حيث أنهى الأولى وخلق الفارق منذ الشوط الثاني الذي انتزعه على إرسال الكندي، متقدما 2 0 و3 0.

وبعدما فرط بفرصتين للكسر مجددا في الشوط الخامس، عوض سينر في الشوط السادس الذي انتزعه على إرسال الكندي، متقدما 5 1 قبل أن يحسم المجموعة على إرساله 6 1 في 42 دقيقة.

فريتس يضرب بقوة

وضرب الأميركي تايلور فريتس، المصنف سادسا، بقوة في مستهل مشاركته الثالثة في البطولة بفوزه على الوافد الجديد الإيطالي لورنتسو موزيتي 6 3 و6 4.

واحتاج فريتس الذي وصل إلى نصف نهائي البطولة عام 2022 في مشاركته الأولى ثم إلى النهائي العام الماضي حين خسر أمام سينر، إلى ساعة و42 دقيقة كي يخرج منتصرا من مباراته الأولى في مجموعة "جيمي كونورز" التي تضم ألكاراس الفائز الأحد على الأسترالي أليكس دي مينور.

وبفضل إرسالاته الساحقة التي بلغت 13 مقابل 5 لمنافسه الإيطالي الذي استفاد من انسحاب ديوكوفيتش عشية البطولة كي ينال بطاقة مشاركته الأولى، فرض فريتس سيطرته على مواجهته السادسة مع المصنف تاسعا، كاسرا إرساله أيضا مرتين في اللقاء.

وبهذا الانتصار، عادل ابن الـ28 عاما الأرقام بين اللاعبين من حيث المواجهات المباشرة بواقع ثلاثة انتصارات لكل منهما، مستفيدا من الإرهاق البدني الذي عانى منه موزيتي نتيجة مواجهته ديوكوفيتش في نهائي دورة أثينا السبت والذي حسمه الصربي بثلاث مجموعات وقرابة ثلاث ساعات.

وقال فريتس الذي وصل إلى تورينو قبل أسبوع تحضيرا للبطولة "أنا سعيد جدا. أعتقد أنني أتقنت الكثير من الأمور. قدمت أداء رائعا في بداية المباراة، ونجحت في استغلال إرسالي من أجل الخروج من بعض المواقف الصعبة وتجنب إمكانية التعرض لكسر الإرسال".